São Paulo recebe evento de gatos neste fim de semana 

Nos dias 13 e 14 de julho, os felinos serão o destaque de um evento imperdível em São Paulo! Com mais de 200 gatos, de 20 raças diferentes, o evento promete cativar corações e celebrar a diversidade felina como nunca. Promovido pelo Clube Brasileiro do Gato – CBG e pela PremieRpet, esta edição acontece no Círculo Militar de São Paulo, a poucos minutos do Parque do Ibirapuera.

O evento já faz parte da programação cultural da cidade e oferece um contato próximo com diferentes gatos, informações sobre os cuidados com esses animais, produtos exclusivos nas lojinhas, além de visitas monitoradas para explorar os bastidores e aprofundar o conhecimento sobre o universo felino.

O público poderá conhecer diversas raças cativantes, como o Persa (o mais conhecido), Maine Coon (maior raça que existe), Sphynx (gato sem pelos), Bengal (com pelagem tigrada), Russian Blue (gato cinza dono de uma beleza inconfundível), além dos SRD (sem raça definida, popularmente conhecido como “vira-lata”). Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de “beleza felina”, em que juízes renomados da diversos países elegem os campeões com base nos critérios da FIFé – Fédération Internationale Féline.

O evento também promove uma ação solidária: os visitantes são convidados a doar uma lata ou pacote de leite em pó, a ser destinado à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada em leite será convertida pela PremieRpet em alimentos para gatos e doada para as ONGs Catland e a Confraria dos Miados e Latidos. Voluntários das ONGs estarão na entrada do evento para receber as doações.

Serviço: Exposição de Gatos do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Data: 13 e 14 de julho de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Círculo Militar de SP (Rua Abílio Soares, 1589 – Ibirapuera – São Paulo/SP)

Visitas monitoradas: 11h, 13h e 15h (inscrições por ordem de chegada no estande da PremieRpet)

A entrada é gratuita. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.