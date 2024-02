São Paulo recebe edição da maior série de eventos da indústria eleitoral do Brasil

São Paulo receberá, entre os dias 22 e 23 de fevereiro, a sétima edição do Summit Eleições, o maior evento da indústria eleitoral do Brasil.

A capital paulista será palco de debates sobre política e as Eleições 2024, reunindo juristas, políticos, consultores, contadores e demais interessados no tema. O evento, que em 2023 passou por Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), é apartidário e sem fins lucrativos, promovido pelo Centro de Inovação Eleitoral, Político e Governamental (CIEL), com apoio da Rede Essent Jus, Baila Politics, Renova BR, Transparencia Electoral, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (IGADE), FENACON e Realiza Cursos.

O Summit Eleições São Paulo terá dezenas de painéis, com temas que incluem regras e uso da tecnologia para as próximas eleições, inteligência artificial, protagonismo das mulheres, limites e cuidados pré-campanha, prestação de contas, minirreforma eleitoral, anistias e regularização partidária, inelegibilidade e abuso de poder.

“Estávamos carentes de eventos que reunissem todos os atores do processo eleitoral no Brasil. Em 2023, passamos por quatro capitais e tivemos um retorno muito positivo de todos que participaram. São Paulo, por ser um importante polo da política nacional, não poderia ficar de fora dessa série de eventos da indústria eleitoral”, coloca Guilherme Sturm, CEO da Rede Essent Jus e um dos organizadores do evento.

“O Summit Eleições foi pensado para todo o Brasil, integrando todos os tipos de profissionais interessados em eleições e política. Precisamos pautar o tema e movimentar a indústria eleitoral, ainda mais faltando menos de um ano para as próximas eleições. É um evento imperdível e que irá percorrer o país”, afirma o presidente do CIEL e CEO da Baila Politics, Giuliano Salvarani.

Para 2024, o evento já está confirmado em outras capitais brasileiras, incluindo uma edição internacional em Brasília (DF) e uma na Amazônia.

Mais informações em summiteleicoes.com.br.

Rede Essent Jus

É a maior rede de contabilidade eleitoral da América Latina, com 988 unidades físicas de atendimento em todo o país. Fundada em Tucunduva (RS), a startup é especializada no fornecimento de soluções contábeis e financeiras para partidos políticos e campanhas. A empresa é líder no desenvolvimento de aplicativos e ferramentas para facilitar a vida de contadores, além de fornecer tecnologia a escritórios de contabilidade parceiros.

Serviço:

SUMMIT ELEIÇÕES – São Paulo

Data: 22 e 23 de fevereiro

Local: Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) – Rua Alagoas, 903, bairro Higienópolis