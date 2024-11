São Paulo recebe a Tattoo Week, maior evento de tatuagem e piercing do mundo

Segundo uma pesquisa recente realizada pelo instituto alemão Dalia, aproximadamente 38% da população mundial possui algum tipo de tatuagem. Os italianos, suecos e norte-americanos estão no topo da lista dos países com mais pessoas tatuadas, enquanto o Brasil ocupa o nono lugar, com 37% da população adepta dessa expressão artística. Com o aumento da popularidade das tatuagens, a Tattoo Week São Paulo realiza sua 12ª edição no Expo Center Norte, de 15 a 17 de novembro, consolidando-se como o maior evento de tatuagem e body piercing do mundo.

Com uma área de 20 mil metros quadrados, a edição deste ano promete ser a maior já realizada. São mais de 5.000 profissionais e empresas de diferentes áreas, incluindo tatuagem, body piercing e produtos especializados, distribuídos em 620 estandes. Entre os destaques internacionais está Victoria Lee, renomada especialista em realismo e reconhecida como a melhor tatuadora do mundo, ao lado do famoso estúdio Yeyo Tattoos. A Tattoo Week 2024 também reúne grandes talentos brasileiros, como Chico Morbene, Karlla Mendes, Bruno Moreira e Debora Morrigan, oferecendo uma experiência imersiva e única para os amantes da arte corporal.

Ações sociais e inclusão

Mantendo seu compromisso com a responsabilidade social, a Tattoo Week também promove ações solidárias durante o evento. Em parceria com a CUFA Brasilândia, o evento abre vagas gratuitas para cursos de tatuagem e piercing destinados a jovens de comunidades carentes da Grande São Paulo. São oferecidas 500 vagas para cursos de body piercing e 100 para tatuagem, abordando teoria, prática e gestão de estúdio, com o objetivo de gerar novas oportunidades de trabalho para os participantes.

Além disso, o evento também promove doações de micropigmentação para mulheres com câncer e tatuagens para pessoas com doenças crônicas, reforçando o papel da Tattoo Week na transformação social por meio da arte.

Concurso Miss e Mister Tattoo e Batalha de Tatuadores

O tradicional concurso de Miss e Mister Tattoo retorna este ano, celebrando a diversidade e promovendo a inclusão. A edição de 2024, que deixou de lado medidas como altura e peso para participantes, inclui homens e mulheres transgêneros, destacando a quebra de estereótipos em relação à pessoa tatuada. A final conta com 28 misses e 10 misters concorrendo aos títulos.

Outra atração aguardada é a “Tattoo Week ALL Star’s”, uma batalha artística exclusiva que reúne os maiores tatuadores da história do evento. Competidores de altíssimo nível disputam um cinturão e um anel de ouro, em uma competição que promete elevar ainda mais a qualidade da arte corporal.

Concurso de tatuagem e piercing em 29 estilos

O ponto alto e tradicional da Tattoo Week é o concurso de tatuagens, que abrange 29 estilos e está aberto a tatuadores de todo o Brasil e do exterior. A competição oferece uma oportunidade única para os artistas exibirem sua criatividade e talento. Além disso, o concurso também premia os melhores piercings. A iniciativa tem revelado grandes talentos artísticos, e o júri é composto por alguns dos mais respeitados profissionais do setor. “Os vencedores da Tattoo Week recebem reconhecimento mundial, e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, afirma Enio Conte, fundador do evento. Nesta edição, o estilo Fine Line foi incluído entre as categorias de tatuagem, assim como a categoria de Melhor Visagismo para piercings.

Atrações musicais e atividades culturais

Além das competições, a Tattoo Week SP oferece atrações musicais variadas ao longo dos três dias. No dia 15, o público vai poder aproveitar o show da banda de reggae Mato Seco; no dia 16, o rap toma conta do palco com os shows de Djonga, Rashid e Drik Barbosa; e, no dia 17, os fãs de rock vão curtir o som do CPM 22, Raimundos e Gloria. Com entrada gratuita na sexta-feira (15) mediante doação de 2 quilos de alimento não perecível, o evento busca engajar ainda mais a comunidade em ações solidárias.

Serviço

Evento: 12ª Tattoo Week São Paulo

Datas: 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Pavilhão Branco, Vila Guilherme, São Paulo, SP

Horário: 12h00 às 22h00

Ingressos: Gratuito na sexta-feira (15) com a doação de 2 quilos de alimento não perecível. No sábado e domingo, ingressos disponíveis no site Sympla ou na bilheteria do evento (R$ 30,00 ingresso social e até R$ 500,00 para Super Fan Tattoo Week).