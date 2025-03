São Paulo recebe a primeira edição do Festival SOLOS

De 27 a 30 de Março de 2025 a capital de São Paulo recebe a 1ª edição do festival SOLOS. Toda a programação é gratuita, acontece no Centro Cultural Tendal da Lapa e conta com 10 espetáculos. Ao todo, são 9 espetáculos individuais e o “Cabaré dos Solos”, encabeçado pela Cia Amálgama!

Além dos espetáculos o centro cultural também abre as portas e espaços para “treino livre” no festival

com o projeto “Área de Circonvivência” para todas as idades, inclusive primeira infância!

O festival circense SOLOS é uma plataforma de conexão entre artistas circenses com trabalhos de

cenas individuais entre si e com o público. A programação organiza 10 espetáculos diferentes que

acontecem em comemoração ao dia mundial do Circo. Ao longo dos quatro dias de programação, o

público pode assistir a todos os espetáculos que acontecem em diferentes salas e horários.

No dia 27 de Março, o festival faz seu evento de lançamento com um “espetáculo de variedades de cenas solos” no “Cabaré dos Solos” que conta com produção e direção da cia Amálgama. O festival une

artistas das vertentes contemporânea e tradicional, de sala e de rua e apresenta uma diversidade de

estéticas, técnicas, linguagens e corpos para a forma de fazer circo.

Área de circovivência

Essa área proporciona ao público, todos os dias entre as atrações, uma interação com diversas habilidades, brincadeiras, brinquedos e jogos para estimular a criatividade e a experimentação de brinquedos circenses. Serão abertas “estações” para experimentação e vivência com as técnicas e objetos circenses e brinquedos para primeira e primeiríssima infância.

Na sexta- feira (28/03, 19h), o Festival SOLOS convida artistas circenses e agentes culturais para uma roda de conversa com o tema: Criações individuais: processos, mercados, desafios e perspectivas!

Para Artur Faleiros, idealizador do festival, “O SOLOS é um projeto que vêm para dar vazão à produção circense de artistas individuais. Tem muita gente boa criando e fazendo circo e, ao meu ver, as criações solos são uma das potências de expressão onde podemos conhecer mais profundamente a pesquisa e a técnica cênica e circense de cada artista e sua busca por originalidade.. Além disso, os espetáculos solos, muitas vezes são as pesquisas e criações que perduram mais tempo como produto cultural”.