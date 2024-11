São Paulo recebe a Caravana Forma SUS a partir desta segunda (11)

Nos dias 11 e 12 de novembro, a capital paulista sedia a Caravana Forma SUS. A iniciativa, que está percorrendo todas as regiões do Brasil, promove mobilizações em todo o território nacional para atender às demandas da formação dos futuros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação, coordenada pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação (SGTES), também busca articular docentes, estudantes, residentes, trabalhadores e gestores do SUS, bem como movimentos sociais em torno da discussão sobre a formação profissional no âmbito da saúde.

Entre os objetivos da caravana está a ampliação das discussões acerca do processo formativo de estudantes de diversos cursos de graduação, a pactuação entre instituições de ensino e serviços de saúde, vivências no SUS por diferentes atrizes e atores, a garantia da permanência estudantil para grupos mais vulneráveis, além do fortalecimento de atividades e programas que integram ensino, pesquisa e extensão com o mundo do trabalho e a sociedade.

São sete paradas – em Manaus (AM), Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belém (PA), Recife (PE) e Brasília (DF) –, que contemplam todas as regiões, com a previsão de participação de pessoas de todos os estados. Cada edição ocorre em quatro turnos de trabalho, distribuídos em dois dias de atividades. A caravana já passou por Manaus e Fortaleza, anteriormente.

Os encontros proporcionados pela Caravana Forma SUS possibilitam discutir o conceito do SUS como escola; monitorar a execução dos projetos Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde – com o tema equidade); promover o debate acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação da saúde; além de debater o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) como instrumento de pactuação e organização dos cenários de prática.

Para a diretora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde (Deges), Lívia Méllo, a caravana é uma construção tripartite e participativa da formação em saúde: “A Caravana Forma SUS representa a busca do Ministério da Saúde para compor, e não sobrepor, as ações dos territórios em parceria com o Sistema Único de Saúde para transformar a formação em saúde e superar as desigualdades”, explica.

Serviço

Caravana Forma SUS em São Paulo (3a edição)

Data: 11 e 12 de novembro

Local: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Horário: 9h às 18h