São Paulo recebe 2º CarnaRock do Porks com shows ao vivo

O Rock’n’Roll tem diversas vertentes, sendo considerado um estilo bastante plural e uma ótima alternativa para quem deseja curtir a folia de Carnaval. Pensando nisso, na sexta-feira de carnaval, dia 09 de fevereiro, a rede curitibana Porks – Porco & Chope, principal franquia de pubs especializados em petiscos de carne suína, vai promover o 2º CarnaRock Nacional do Porks, uma festa dedicada ao gênero nas unidades da rede espalhadas pelo país.

“O CarnaRock do Porks é, antes de tudo, um bloco de carnaval, com toda a alegria da maior festa brasileira. Com o festival, queremos provar que o rock combina muito bem com a folia dessa época”, comenta José Araújo Neto, fundador da rede Porks. O evento é gratuito, sem cobrança de entrada ou couvert artístico. Ao todo, o evento vai ser palco de mais de 40 shows ao vivo com bandas de rock e blues em 29 cidades brasileiras.

No cardápio, petiscos e sanduíches incríveis, desenvolvidos a partir de receitas exclusivas criadas pela rede, como o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o Pernil Municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; o Pork Burrito, novidade da casa, feito com burrito mexicano recheado com pernil desfiado, cheddar, sour cream, cebola caramelizada e chips de batata; entre outras opções que levam a carne suína como protagonista.

Propondo uma harmonização completa, a rede trabalha com uma grande variedade de chopes artesanais e mais de dez opções de drinks. Para completar a experiência, o Porks não é um espaço pet friendly. “Nosso foco é sempre ser uma das melhores e mais completas opções de lazer nas cidades em que estamos presentes, unindo gastronomia de excelência, com receitas exclusivas, chopes de qualidade, música e muita animação”, completa José Araújo Netto.

A rede Porks – Porco & Chope está presente nas cidades de Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Tubarão (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Sinop (MT), Rio Verde (GO), Pirenópolis (GO) Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).