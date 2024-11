São Paulo promove última etapa do 1º Concurso Estadual da Cachaça

O setor da cachaça paulista, bebida que é patrimônio histórico e cultural do Brasil, dá um importante passo para a valorização de sua alta qualidade nesta segunda-feira (4). A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP sedia o 1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista, o CACHAÇA.SP 2024, iniciativa que valoriza a excelência e a sustentabilidade da bebida produzida em território paulista.

O evento, um marco para o setor, apresenta 78 rótulos que serão avaliados por 20 jurados, de forma sensorial, para escolherem as melhores cachaças nas categorias: envelhecida, branca e amarela. Entre os avaliadores estão representantes da Secretaria de Agricultura, especialistas e apreciadores de cachaça.

“As bebidas que chegaram a esta etapa já passaram por um longo processo de avaliação, como as informações dos rótulos, que não apenas garantem a legalidade da bebida, mas também fornecem dados importantes sobre sua procedência e qualidade”, ressalta José Carlos de Faria Jr, coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas da Secretaria de Agricultura de SP.

“Este concurso, promovido pela Secretaria de Agricultura, gera oportunidades para os produtores de cachaça paulista terem os seus rótulos reconhecidos estadual e nacionalmente, acessando novos mercados. Valoriza, também, a importância cultural e histórica do nosso povo, que atualmente produz cachaças nobres no estado de São Paulo”, afirma o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai. Os vencedores desta prova serão conhecidos em um evento no mês de dezembro.

A cachaça apresenta uma ampla gama de aromas, que podem incluir notas de frutas tropicais, baunilha, mel, especiarias e até mesmo nuances de couro e tabaco, dependendo do tempo de envelhecimento e do tipo de madeira utilizada. No paladar, a cachaça deve equilibrar doçura, acidez e amargor, com um final suave e agradável.

Workshop – A Cachaça na Coquetelaria Clássica

Durante a prova sensorial para avaliar as melhores cachaças de São Paulo, os jurados não ingerem as amostras. O teor alcoólico pode gerar fadiga sensorial, ou seja, afeta o paladar do jurado. Portanto, quem avalia as cachaças normalmente cospe o líquido em recipientes depois de degustar.

Mas na terça-feira (5) essa prática não será necessária, pois todos poderão provar a bebida feita de cana-de-açúcar num workshop com degustação e harmonização de cachaças paulistas, evento que faz parte do Concurso Estadual da Cachaça. O Workshop – A Cachaça na Coquetelaria Clássica coloca a cachaça, devido à sua versatilidade, como protagonista de drinks como Old-Fashioned, Martini, Sour, Daisy, Highballs e Flip. O encontro será no Bar Broca, na Rua Aspicuelta, 429, na capital paulista.