São Paulo promove bailes gratuitos para a terceira idade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, promove bailes de dança voltados aos munícipes da terceira idade, com mais de 60 anos, todos gratuitos. Os bailes acontecem entre os dias 19 e 28 de fevereiro, sem necessidade de reserva de ingresso.



Já para esta quarta-feira (19), o “Baile da Melhor Idade” acontece no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes no começo da tarde, às 13h, no Teatro. Convidando todos os saudosistas da Zona Leste da cidade que frequentavam os icônicos bailes e discotecas famosos entre os anos 70 e 80, o baile promovido pelo espaço busca recuperar essa atividade e aproveitar a atração para conhecer novas pessoas, criar novas memórias e recuperar o bate-perna, movimentando mais o corpo, deixando-o mais ativo e saudável.



Outra opção para esta semana é o “Bailão da Vila Formosa”, no Centro Cultural Vila Formosa, na sexta-feira (21), às 15h, no Teatro do espaço. Com foco maior na dança, o professor de dança de salão e residente do bairro, Cloves Gonçalves Marques, conduz o público nesta aula imersiva cheia de sinergia, colocando o corpo para jogo. É impossível sair do Bailão sem saber de um passo da coreografia!



Também para o dia 21 de fevereiro, mais tarde, às 19h, o “Baile Black” leva a vivência da black music de São Paulo, com vertentes da cultura afro, como samba, R&B, charme, flashback e rap no Centro de Culturas Negras, no Jabaquara. Mais chamativo para todas as idades, o público da terceira idade está mais do que convidado para essa festa, celebrando a diversidade e a diversão.



Se por um lado tem dança, no “Baile para a Terceira Idade”, na Casa de Cultura Manoel Mendonça, tem muita música sertaneja para cantar o mais alto possível. Misturando o baile sertanejo com o show do cantor Marcus Macéio, o público de Santo Amaro já pode preparar o gogó e o coração, passando por clássicos do sertanejo e por músicas autorais do próprio Marcus como forma de incentivar novos talentos do cenário paulistano. Então já marca na sua agenda: é neste sábado (23) às 16h.



Por fim, o “Mensageiros da Alegria – Baile da Terceira Idade” marca presença na Casa de Cultura M’Boi Mirim, às 14h, no último dia de fevereiro – na próxima sexta-feira (28), sendo o baile mais eclético até então. Do Bolero ao Baião, passando pela Valsa, Forró, Samba, Chorinho, Sertanejo, Vanerão, Xote etc; a atração agrada todos os gostos e é uma excelente opção para se despedir do mês e comemorar o início de março com muito alto astral.



“Os bailes são a maneira mais impactante e direta de reunir não apenas a melhor idade, mas todas as gerações que buscam uma qualidade de vida, pois trabalha o físico e o mental de maneira leve e sem desgastes, melhora da coordenação motora,aumenta a flexibilidade e é uma aliada ao combate na depressão, proporcionando, assim, um envelhecimento com mais qualidade”, disse Cloves Marques, professor de dança de salão do Bailão da Vila Formosa, assegurando que o público idoso sempre foi muito presente no Centro Cultural Vila Formosa e a necessidade de incluí-los mais nas atividades culturais por ser um direito resguardado à cultura e lazer: “O Bailão da Vila Formosa é um projeto que busca oferecer um espaço único, no qual a pessoa idosa vai ter acesso a cultura, arte, ao cuidado com a saúde , além de todos os benefícios que respeitem sua peculiar condição de idade”, finaliza.



Mais informações, constam abaixo. A programação completa do mês de fevereiro dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível no site oficial e nas redes sociais da pasta.

Serviço:

CENTRO DE FORMAÇÃO CULTURAL CIDADE TIRADENTES

Atração: Baile da Melhor Idade

Quando: 19/02 (Quarta-feira) às 13h

Onde: Teatro | Rua Inácio Monteiro, 6900 – Cidade Tiradentes

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O Baile da Melhor Idade é um evento social que busca promover a integração, diversão e bem-estar de idosos da comunidade, que terão a oportunidade de dançar, socializar, relembrar o passado e criar novas memórias ao lado de amigos e familiares.

CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA

Atração: Bailão da Vila Formosa

Quando: 21/02 (Sexta-feira) às 15h

Onde: Teatro | Av. Renata, 163 – Vila Formosa

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Cloves Gonçalves Marques é morador da Vila Formosa e atua há mais de 20 anos como professor de dança de salão, além de ser coreógrafo profissional. Ele conduz este baile pensado para a comunidade 60+.

CENTRO DE CULTURAS NEGRAS

Atração: Baile Black

Quando: 21/02 (Sexta-feira) às 19h

Onde: Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Jardim Oriental

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Baile que traz a vivência da black music de São Paulo, com vertentes da cultura afro, como samba, R&B, charme, flashback e rap.

CASA DE CULTURA MANOEL MENDONÇA/SANTO AMARO

Atração: Show Marcus Macéio – Baile da Terceira Idade

Quando: 23/02(Domingo) às 16h

Onde: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 – Santo Amaro

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O Baile para a Terceira Idade contará com o talento de Marcus Maceió. O artista, além de cantar os clássicos típicos dos bailes sertanejos, trará músicas de sua autoria que fizeram sucesso no Brasil.

CASA DE CULTURA M’BOI MIRIM

Atração: Mensageiros da Alegria – Baile da Terceira Idade – Música

Quando: 28/02(Sexta-feira) às 14h

Onde: Av. Inácio Dias da Silva, s/nº – Piraporinha

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O Grupo Mensageiros da Alegria apresentará um repertório eclético e dançante: do Bolero ao Baião, passando pela Valsa, Forró, Samba, Chorinho, Sertanejo, Vanerão, Xote etc. Apresentação de ritmos dançantes e que vão ao encontro do gosto de pessoas da terceira idade.