São Paulo prioriza Thiago Mendes, e velhos conhecidos ampliam leque de volantes

O São Paulo adota calma e mantém as negociações para contar com o volante Thiago Mendes ainda nesta janela. Enquanto isso, o time tricolor vê velhos conhecidos se tornarem opções para setor que Zubeldía já apontou como carente.

O QUE ACONTECEU

O Al Rayyan coloca na balança alguns fatores. Um deles é ver o jogador brasileiro como peça importante na briga pelos objetivos esportivos, como uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia.

O São Paulo tenta equalizar também a questão financeira. Thiago Mendes tem contrato com o clube do Qatar até o meio de 2025. Ele chegou há um ano, em transferência que movimentou 5 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões, à época.

A diretoria ainda tem confiança em um acerto. A cúpula do São Paulo aposta também na vontade do jogador, que já indicou querer defender a camisa tricolor.

Mendes, inclusive, já teve uma conversa inicial com Zubeldía. O treinador citou o papo em entrevista coletiva há cerca de um mês. “Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel”, revelou, à época.

VELHOS CONHECIDOS DE VOLTA?

Enquanto tenta avançar por Thiago Mendes, o São Paulo vê velhos conhecidos como opções para o setor. Liziero e Mendéz, que estavam emprestados, foram regularizados e estão sob avaliação da comissão técnica.

Há, inclusive, a possibilidade de Liziero ser relacionado para o duelo contra o Grêmio. O jogador estava emprestado ao Yverdon, da Suíça. Mendéz, por sua vez, estava no Elche, da Espanha.

Carlos Belmonte disse que os jogadores seriam avaliados por Zubeldía. O diretor de futebol apontou como acredita que eles podem complementar o elenco.

“Vamos ter uma reunião para discutir chegadas e saídas de atletas. Pedi ao nosso setor de análise de mercado preparar vídeo tanto do Liziero quanto do Mendéz, para apresentar ao Zubeldía. Pessoalmente, acho que o Liziero seria muito útil. Joga pelo lado esquerdo, pode ser esse volante canhoto para fazer parceria com o Alisson. Jogador técnico, de qualidade”, disse, em entrevista ao canal “Arnaldo e Tironi”, há um mês.

“O Méndez joga mais centralizado, vem buscar a bola entre os zagueiros. Ele joga mais por trás, e acho um grande jogador. Se o Zubeldia achar que não vale, vamos procurar empréstimo. Se o Zubeldia acha que vale, vamos deixar no elenco”, completou.

COMO ESTÁ O ELENCO

Zubeldía já indicou a posição de volante com ausências de peças. O São Paulo sofreu recentemente com desfalques no setor.

Luiz Gustavo e Alisson fazem a atual dupla titular. O paraguaio Bobadilla esteve fora devido à Copa América, e Pablo Maia se recupera de lesão. Galoppo também já foi usado no setor.

“Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galoppo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo”, apontou Zubeldía.