São Paulo prepara as melhores experiências para o público do Salão Nacional do Turismo 2023

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) marcará presença no 7º Salão Nacional do Turismo 2023 que acontecerá entre 15 a 17 de dezembro, no Mané Garrincha, em Brasília e levará ao público sete áreas de experiências para apresentação dos produtos turísticos paulistas. Entre elas, oficina de bonecas, observações de aves e baleias, degustações de pratos típicos paulistas e outros. O Salão Nacional é um evento promovido pelo Ministério do Turismo em conjunto com sistema S e os estados para mobilizar, promover e comercializar, roteiros, experiências e produtos turísticos nacionais.

“O Salão do Turismo é uma verdadeira celebração dos destinos turísticos brasileiros e uma vitrine para as 27 Unidades da Federação brasileira. Com certeza, São Paulo terá um espaço de destaque no evento, levando essas experiencias únicas para que o público tenha uma ideia e vivencie um pouco do que São Paulo tem para oferecer.” destacou Roberto de Lucena, secretário da Setur-SP. O Salão do Turismo espera receber 10 mil pessoas por dia.

Uma das experiências será de Turismo Rural | Pereira Barreto, com degustação de produtos gastronômicos do interior paulista que representam a cultura caipira; e o Rural | Barretos, uma vivência de Peão com Chapéu e Chaparreira de Barretos. A experiência consiste em oferecer aos visitantes a oportunidade de se envolverem com a cultura e tradição do Turismo Rural de São Paulo através da vestimenta típica de peão.

Outro espaço será o Cultural | São Paulo, com degustação do tradicional sanduíche de mortadela e a experiencia Tendências – Afroturismo | Rota da Liberdade, que consiste na Oficina de bonecas Abayomi, produzida pelas mulheres negras como forma de amuleto e um símbolo do amor

Também para conhecer mais de perto São Sebastião, que tem como destaque o segmento de Sol e Praia, o público poderá praticar a observação de Baleias, com óculos de realidade virtual. Todos os anos as baleias migram para a costa brasileira procurando águas mais quentes e rasas para acasalarem e parir seus filhotes, tendo como destino Arquipélago de Abrolhos, na Bahia, onde se reproduzem. Já no espaço de Ilhabela , o visitante poderá praticar a observação de aves, experiência de realidade aumentada para divulgar esse tipo de turismo que vem ganhando espaço.

Sem contar com a vivência de Natureza chamada Vale do Ribeira – Grande Reserva da Mata Atlântica – Experiência com Rochas Bioluminescentes que são encontradas no coração da Mata Atlântica, na região das cavernas do Vale do Ribeira em São Paulo. Quando estimuladas com luz ultravioleta, os elétrons presentes nos átomos da rocha passam a emitir um fascinante brilho em diversas cores, dependendo dos elementos químicos que compõem o material.

Parceria com o Sistema S

Em parceria com o Senac, a Setur-SP levará oficinas e aula show de pratos típicos e representativos da gastronomia brasileira, elaborados por chefes de cozinha. Um dos pratos será o cuscuz-paulista, criado a partir do cuscuz berbere que foi modificado com influências indígena e de imigrantes europeus, nomeadamente portugueses, espanhóis e italianos. Seu ingrediente principal é a farinha de milho. A chefe é a Dahora, no sábado – 19h15 às 20h15

Também com o Senac, o evento contará com mostra de manifestações artísticas para divulgar a cultura representativa das Unidades Federadas e estimular o turismo por meio da promoção da diversidade cultural brasileira. São Paulo estará com o Samba de Dandara, samba de empoderamento e exaltação às mulheres sambistas, às grandes compositoras, às grandes intérpretes, às guerreiras do samba.

Para apresentar o artesanato, junto com o Sebrae, o evento terá um espaço à comercialização do artesanato brasileiro. A Setur-SP estará com os Figueiros de Taubaté, artistas populares do Vale do Paraíba que recriam com barro figuras e cenas do seu dia a dia, ou do seu imaginário. A arte é reconhecida por figuras típicas dos presépios, como ovelhas, bois e galinhas

O Destino Turístico Inteligente é um espaço para apresentar, em parceria com Sebrae, as inovações de destinos brasileiros que estão trabalhando o turismo de forma inteligente. Para este momento, o turismo de São Paulo apresenta lhabela, uma das 12 cidades escolhidas entre os 340 municípios brasileiros pelo Programa Turismo Futuro Brasil, uma parceria do Sebrae Nacional e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Pelo programa, a cidade irá fomentar diretrizes de um Destino Turístico Inteligente (DTI), com mais acessibilidade, sustentabilidade, inovação, tecnologia e criatividade.

Salão Nacional do Turismo

Programação

SEXTA

11h- cerimônia de abertura

13h – Início das atividades do Salão do Turismo – Conheça o Brasil

13h às 15h – Apresentações culturais palco SESC

20h – Encerramento das atividades do salão

SÁBADO

10h – Início das atividades do Salão do Turismo – Conheça o Brasil

10h às 15h – Apresentações culturais palco SESC

17h – Cerimônia de entrega do Prêmio Nacional do Turismo

20h – Encerramento das atividades do salão

DOMINGO

10h – Início das atividades do Salão do Turismo – Conheça o Brasil

10h às 17h – Apresentações culturais palco SESC

18h – Encerramento das atividades do salão

REUNIÃO DO FORNATUR

15/12 – 14h às 16h | Reunião FORNATUR. Somente para os Secretários Estaduais de Turismo e convidados.