São Paulo pode ter chuva forte e alagamentos na tarde desta terça-feira (5)

A Defesa Civil estadual já havia alertado que esta semana seria de muito chuva no estado de São Paulo. E esta terça-feira (5) será um bom exemplo desse cenário atmosférico na Grande São Paulo, com pancadas de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma grande área que engloba a região metropolitana, o Vale do Paraíba e o litoral terão chuva em praticamente todo o dia, com precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Por isso, existe um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos de terra, em cidades com tais áreas de risco.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura destaca que haverá poucas aberturas de sol pela manhã, mas, devido ao tempo abafado, áreas de instabilidade se formarão durante a tarde, aumentando o volume da chuva. A previsão é que as temperaturas variem entre a mínima de 18°C, no início da manhã, e a máxima de 25°C, à tarde. Nesta segunda (4), a média da temperatura máxima chegou aos 23,1°C na capital.

Os dados pluviométricos do CGE mostram que novembro acumulou até a tarde desta segunda (4) 32,9 mm de chuva, o que corresponde a 24,2% dos 135,7 mm esperados para o mês.

O município em que houve o maior registro de chuvas entre 18h de domingo e 18h desta segunda foi Ourinhos, com 103 mm, seguido por Analândia, com 99 mm, Corumbataí, com 94 mm, Rio Claro, com 79 mm, e Limeira, com 71 mm. A capital, neste mesmo período, teve 23 mm de precipitação.

Nesta terça, a região centro-norte deve ter os maiores acúmulos de chuva no estado. O Inmet divulgou um alerta de perigo para chuvas intensas desta região até o centro-sul do Pará, passando pela faixa leste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, faixa oeste de Tocantins e Goiás e Triângulo Mineiro.

A previsão para esta região é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos entre 60 e 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo as medições da Climatempo, a cidade de São José do Rio Preto deve ter precipitação de 39,4 mm nesta terça, enquanto Campinas deve ter 36,6 mm; Ribeirão Preto, 27,1 mm; Bauru, 20,8 mm; e Franca, 20,1 mm.

“O aporte contínuo de umidade da faixa norte do Brasil deve alimentar essas chuvas, intensificando o sistema de baixa pressão e criando um cenário favorável para precipitações fortes e persistentes. Com essa previsão, São Paulo se encontra novamente em uma situação de alerta, pois chuvas intensas em curto intervalo de tempo podem impactar diretamente a infraestrutura, afetando o trânsito e aumentando o risco de alagamentos em várias regiões”, diz o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo.