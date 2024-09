São Paulo ‘perde’ mais de R$ 220 milhões com as eliminações nas Copas

As eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores fizeram o São Paulo deixar de ganhar uma bolada em receitas. No cenário mais vantajoso ao Tricolor, com a conquista dos dois títulos, poderiam cair nos cofres R$ 223,3 milhões

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores. O time de Zubeldía perdeu para o Botafogo, nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os semifinalistas recebem US$ 2.300.000 (R$ 12,7 milhões).

A participação na final também rende boas quantias. O vice-campeão leva US$ 7.000.000 (R$ 38,8 milhões) e o campeão US$ 23.000.000 (R$ 127,7 milhões).

“Sonhávamos com a Libertadores, mas o futebol tem disso, é difícil controlar o resultado, tem muitas variáveis. Tem de virar a página para ganharmos o clássico e começarmos a lutar pelo Brasileirão”, disse o técnico Luis Zubeldía.

A equipe do Morumbi já havia sido eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor entrou na competição como atual campeão.

O São Paulo caiu para o Atlético-MG após derrota em casa e empate em Belo Horizonte. O avanço à semifinal renderia R$ 9,45 milhões.

A decisão da competição nacional também tem valores variados. O vice fica com mais R$ 31,5 milhões, e o campeão com mais R$ 73,5 milhões.

A campanha, porém, ainda não causa grandes impactos nos cofres, mas ainda há o Brasileiro. Na previsão orçamentária para a temporada, havia um olhar de que a equipe chegaria às quartas da Copa do Brasil e da Libertadores, e ficar em sexto lugar no Brasileiro. O ponto que não foi alcançado foi a final do Paulistão.