São Paulo participa de encontro sobre sustentabilidade urbana na Espanha

A Prefeitura participou, entre os dias 18 e 20 de junho, do VI Fórum das Cidades de Madrid, que reuniu 50 organizações e entidades nacionais e internacionais de sustentabilidade para refletir o tema “Transformações urbanas para uma nova organização social”, com três eixos principais: regeneração, natureza urbana e cidades circulares.

A convite da União das Cidades Capitais Ibero-americanas (UCCI), São Paulo teve a oportunidade de integrar esse espaço, que contou com representantes de cerca de 60 municípios para trocar ideias, projetos e visões sobre o caminho que as cidades devem seguir.

Junto de Bogotá (Colômbia), a capital apresentou a mesa “Planejando as cidades ibero-americanas do século XXI”, onde pôde destacar as iniciativas locais e estratégias inovadoras implementadas no município para promover o desenvolvimento urbano ecológico, a partir de temas como mobilidade sustentável e eficiência energética.

De acordo com Tamires de Oliveira, chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, “essa experiência com líderes ambientais de outras nações é uma ótima oportunidade de mostrar ao mundo os feitos paulistanos em favor da preservação, além de poder trocar estratégias e promover colaborações em prol do enfrentamento às mudanças climáticas”.

Esta reportagem contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).