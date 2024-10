São Paulo Oktoberfest celebra 200 anos de imigração alemã

A São Paulo Oktoberfest deste ano promete uma experiência cultural inesquecível com uma série de shows diários de bandas típicas e apresentações de grupos folclóricos alemães. Neste ano, em que o Brasil celebra os 200 anos da imigração alemã, a São Paulo Oktoberfest trará pela primeira vez uma das maiores atrações diretamente de Munique: a renomada banda Take Five! Ela será uma das principais atrações na Biertent, onde se apresentarão também as grandes bandas nacionais.

Famosa por animar a Oktoberfest de Munique, a Take Five é composta por seis músicos, com 21 anos de performances na maior Oktoberfest do mundo. Com a sua participação em São Paulo, o festival vai proporcionar a mesma animação contagiante que move as noites de Munique. Suas apresentações ao vivo, cheias de emoção e vibração, criam uma conexão única com o público, transformando cada show em uma verdadeira celebração da cultura bávara.

E também na Tenda Alemã, situada no Biergarten, os visitantes vão encontrar o melhor da cultura germânica em São Paulo durante os oito dias do festival. Com uma programação repleta de grandes atrações, o espaço promete oferecer uma imersão completa na tradição e diversão alemãs, garantindo uma experiência inesquecível para todos os visitantes.

A programação nesse espaço vai contar com várias bandas que trazem o melhor da música alemã no Brasil. A banda Berg Musikanten (Músicos de Montanha) proporcionará ao público uma animação especial, combinando a música germânica com elementos do repertório brasileiro. Com seu som envolvente, ela traz à tona a alma das montanhas alemãs e as conectam com o calor brasileiro, proporcionando um show emocionante para os amantes da boa música.

Já o grupo Vox 3, conhecido desde 1996, traz uma mistura irresistível de irreverência e talento. Com sucessos como a famosa “Centopeia do Chopp”, a banda é sinônimo de festa e tem uma forte conexão com o público dos maiores festivais do país, sempre oferecendo um repertório dançante e contagiante.

Outra atração imperdível é a Dauerlaufband, nascida na Alemanha em 2015 e liderada pelo vocalista e acordeonista brasileiro Juliano Zamith. A banda encontrou suas raízes em Wolfsburg, Alemanha, e após o retorno de Juliano ao Brasil em 2019, consolidou-se como uma das principais intérpretes de música típica alemã do Brasil. Junto com o saxofonista João Paulo, que também morou na Alemanha, a banda de seis músicos oferece um show autêntico que mistura tradição e modernidade, encantando o público com seu repertório, cantado 100% no idioma alemão, com músicas exportadas diretamente dos palcos alemães para todo o Brasil.

Outro destaque é a banda Vox Tureck, que carrega em sua história os 85 anos de tradição de uma família de imigrantes alemães que se estabeleceram em Rio Negrinho, Santa Catarina. Em sua quarta geração, a banda continua a transmitir a autêntica música germânica, agora para o público da São Paulo Oktoberfest, perpetuando a herança cultural de seus fundadores.

E é claro que a festa não estaria completa sem a icônica Banda Cavalinho, uma das maiores referências de animação da Oktoberfest de Blumenau. Com sua mistura de música tradicional alemã e acordes de guitarra, além da energia contagiante de seus integrantes, a banda promete fazer o público vibrar na Biertent. Sua presença já é aguardada com entusiasmo, garantindo momentos inesquecíveis para o público.

Dança folclórica: tradição que move o público

Além das músicas típicas alemãs, os grupos folclóricos de dança irão também envolver os espectadores com suas coreografias vibrantes e canções que resgatam a alma da cultura alemã. O grupo Freiheit, nascido de uma colônia alemã fundada em 1829 no Brasil, levará ao palco danças coreografadas que atravessam gerações, atualizando e revivendo essas preciosas tradições. Outro destaque é o grupo Tirol, parte da Sociedade Filarmônica Lyra de São Paulo, que trará o Schuhplattler, um sapateado celta praticado nas regiões alpinas da Alemanha, Áustria e Itália. Com paixão e precisão, eles honram as tradições dos imigrantes austríacos e trazem um espetáculo único ao festival.

A programação contará também com o grupo Volkstanzgruppe Lyras Alpenrose, criado em 2023 e que celebra os 140 anos da Sociedade Filarmônica Lyra. Este grupo de danças típicas alemãs, entre valsas e polcas, conecta passado e presente, celebrando os 200 anos da imigração alemã no Brasil e levando alegria e tradição ao público em cada apresentação. O Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Tanzfreunde, fundado em 1999 e vinculado ao histórico Colégio Alemão Benjamin Constant, é outra ótima atração da festa, Com 24 integrantes, o grupo preserva as tradições germânicas, vestindo trajes típicos do sul da Alemanha e proporcionando ao público uma autêntica experiência cultural através de suas apresentações folclóricas.

Gastronomia típica

A São Paulo Oktoberfest garante também uma verdadeira experiência gastronômica nos sabores tradicionais da Alemanha. Ano após ano, o evento oferece ao público uma incrível variedade de pratos típicos, como o suculento joelho de porco com chucrute, as autênticas salsichas alemãs, e os irresistíveis bretzels, que trazem o verdadeiro gosto da Alemanha para o coração de São Paulo. Com mais de 100 opções de pratos, a festa é um convite para os apreciadores da boa gastronomia se deliciarem com a rica e saborosa culinária germânica.

Este ano, essa já consagrada experiência ganha um toque ainda mais especial com a chegada do renomado chef alemão Tobias Foellbach, que trará sua assinatura de excelência à gastronomia do festival. Com uma ampla trajetória à frente da TF Gastro Performance GmbH, Tobias Foellbach trará ainda mais sabor e sofisticação ao já renomado cardápio da São Paulo Oktoberfest.

Trajes típicos garantem ingressos gratuitos para o Biergarten às quintas e sextas-feiras.

A São Paulo Oktoberfest está promovendo a campanha “Vista-se de Tradição – Conecte-se à Cultura!”, que celebra o Bicentenário da Imigração alemã no Brasil e a alegria e a amizade entre os dois países. Os visitantes que comparecerem ao evento vestidos com trajes típicos, como o Dirndl para mulheres e o Lederhosen para homens, poderão resgatar ingressos gratuitos para o evento. A campanha é válida somente para as quintas e sextas-feiras, das 16 às 19h, e dará acesso exclusivamente para a área Biergarten do festival.

Os ingressos devem ser retirados exclusivamente na bilheteria do evento, limitados a um por CPF. O ingresso permitirá o acesso às atrações da Tenda Alemanha e aos shows do palco Bradesco no mesmo dia do resgate, não sendo transferível para outra data. O uso dos trajes será verificado no momento da entrada, garantindo que apenas aqueles que estejam vestidos de acordo com a tradição alemã tenham direito ao benefício. Ao participar da campanha, os visitantes autorizam o uso de suas imagens para divulgação da São Paulo Oktoberfest.

Os trajes tradicionais alemães são parte essencial da festa. O Dirndl, usado pelas mulheres, é composto por um vestido ajustado, uma blusa branca com mangas curtas e um avental, cujo laço simboliza o status da usuária – à direita para mulheres comprometidas e à esquerda para solteiras. Já o Lederhosen, para os homens, consiste em calças de couro, camisa xadrez ou branca, suspensórios e acessórios como chapéus de feltro e meias grossas. Essas vestimentas recriam o ambiente autêntico da Oktoberfest.

Calendário Oficial de Eventos

A São Paulo Oktoberfest, festival sobre a cultura alemã no Brasil que integra o calendário oficial de eventos da cidade, é realizada com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, e do Programa de Ação Cultural (PROAC), do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da HDI Seguros.

SERVIÇO – SÃO PAULO OKTOBERFEST 2024 – 10 a 20 de outubro

Data: 10, 11, 12, 13, e 17, 18, 19 e 20 de outubro (de quinta a domingo)

Horário: quintas e sextas-feiras das 16h às 23h; sábados e domingos das 12h às 23h.

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo – SP

Ingressos: Opções de combo, promoções e informações sobre ingressos: https://saopaulooktoberfest.com.br/ingressos/

Atrações: https://saopaulooktoberfest.com.br/atracoes/

Classificação: 18 anos. Menores acompanhados pelos pais ou responsáveis