São Paulo Oktoberfest anuncia sua Rainha e busca duas novas Princesas da festa deste ano

A São Paulo Oktoberfest, um dos eventos mais esperados do calendário oficial da cidade, anunciou a escolha da Rainha da 7ª edição do festival, que será realizada no Parque Villa Lobos, de 10 a 20 de outubro, A figura da Rainha é um símbolo tradicional em todas as Oktoberfests ao redor do mundo e conta com a personagem para valorizar a cultura e a integração alemã.

Este ano é marcado pela celebração dos 200 anos da imigração alemã no Brasil e a organização da São Paulo Oktoberfest escolheu como Rainha do festival Raphaela Hagemann, de 30 anos, descendente de imigrantes alemães que chegaram a Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, como uma homenagem à integração bicentenária dos dois povos amigos.

Além da escolha da Rainha, a organização da São Paulo Oktoberfest está em busca de duas novas princesas para completar a realeza da festa deste ano. O processo seletivo está sendo divulgado a partir de amanhã nas redes sociais do festival, especialmente no Instagram. As inscrições estarão abertas de 07 a 15 de setembro, por meio de um formulário online disponível no site oficial do evento. A divulgação do resultado deverá acontecer até o dia 22 de setembro.

As candidatas devem ter no mínimo 21 anos e atender aos critérios de seleção, que incluem simpatia, desenvoltura, habilidades de comunicação, conhecimentos gerais e culturais, além de desinibição diante de microfones e câmeras. Outro requisito é que o perfil do Instagram das candidatas esteja aberto para análise pela comissão organizadora. Elas também deverão responder à seguinte pergunta: ‘Por que você quer fazer parte da Realeza da São Paulo Oktoberfest?'”.

A origem da Rainha do festival deste ano

Santa Cruz do Sul é um dos maiores símbolos da imigração alemã no Brasil. A cidade, fundada por imigrantes alemães, preserva até hoje as tradições, costumes e a vibrante cultura trazida da Alemanha. Reconhecida pela realização de uma das mais antigas Oktoberfests do Brasil, Santa Cruz do Sul mantém vivas as tradições germânicas através de suas festividades e comunidade dedicada.

Desde criança, Raphaela, aprendeu as primeiras palavras em alemão com seu avô, Hugo Hagemann, através das orações diárias. Seu envolvimento com a cultura germânica se aprofundou com os estudos no Colégio Mauá e no Centro Cultural 25 de julho, além da participação em grupos de dança e concursos de beleza.

São Paulo, por outro lado, é o maior centro industrial do Brasil e possui uma forte ligação com a imigração alemã, caracterizada por um desenvolvimento urbano e industrial. A cidade se destaca como o principal polo econômico da América Latina, abrigando diversas empresas e eventos que refletem a influência alemã em sua economia e cultura. Essa integração fez de São Paulo a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha.

“Como descendente de alemães de Santa Cruz do Sul, sempre sonhei em representar minha herança em uma grande festa típica. Agora, tendo adotado São Paulo como minha nova cidade, realizar esse sonho como Rainha da 7ª edição da São Paulo Oktoberfest é uma honra que me enche de orgulho. Sinto que estou unindo minhas raízes à vibrante diversidade desta cidade, especialmente na celebração dos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil.”

Raphaela Hagemann já conquistou mais de 17 títulos, incluindo Miss Santa Cruz do Sul e Rainha do Sul América, Raphaela é um exemplo de dedicação e amor pela cultura germânica. Sua escolha como rainha da São Paulo Oktoberfest 2024 é assim uma homenagem à sua trajetória e ao legado dos imigrantes alemães no Brasil.

“A escolha de Raphaela Hagemann, de Santa Cruz do Sul, como rainha da São Paulo Oktoberfest 2024 simboliza, portanto, a união entre essas duas realidades. Ela conecta as raízes e tradições de uma das mais antigas colônias alemãs do Brasil com a modernidade e o dinamismo de São Paulo”, comenta Walter Cavalheiro Filho, fundador e presidente da São Paulo Oktoberfest, inaugurada na capital paulista em 2017.

Festival com atrações típicas e um lineup com muita diversidade musical

A programação do festival deste ano contará com gastronomia, bandas típicas e grupos folclóricos, como Dauerlaufband, Banda Vox3 e Sonora Pop, além dos grupos Freiheit, Tirol e Tanzfreund. A diversidade musical será animada com grandes nomes nacionais como Péricles, Roupa Nova, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Marcelo Falcão, Maneva e Thiaguinho. A banda Cheers for Beers será a residente do palco principal.

A programação completa do evento e os valores dos ingressos estão disponíveis por meio da plataforma oficial de vendas: https://www.ticket360.com.br/

Calendário Oficial de Eventos e Apoio Institucional

A São Paulo Oktoberfest, festival sobre a cultura alemã no Brasil que integra o calendário oficial de eventos da cidade, é realizada com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, e do Programa de Ação Cultural (PROAC), do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da HDI Seguros.

O evento conta com o apoio institucional de entidades alemãs como a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo), o Consulado Geral da República Federal da Alemanha, a Representação do Estado da Baviera no Brasil, o IBA – Instituto Sócio-Cultural Brasil-Alemanha, além da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo e da São Paulo Turismo (SPTuris).