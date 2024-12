São Paulo oferece mais de 900 vagas de emprego até 25 de dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), disponibiliza uma ampla gama de oportunidades de emprego para a população, com mais de 900 vagas abertas nas áreas de comércio, serviços, saúde e construção civil. As inscrições para estas posições podem ser realizadas até quarta-feira, dia 25 de dezembro, exclusivamente pelo portal do Cate.

As vagas disponíveis abrangem diversas modalidades de contratação, incluindo aprendiz, temporário, intermitente e permanente. Os salários oferecidos variam significativamente, indo de R$ 957 para aprendizes até R$ 3.786 para funções mais especializadas. É importante ressaltar que o atendimento presencial nos postos do Cate estará suspenso nos dias 24 e 25 de dezembro devido às festividades natalinas, com retorno normal na quinta-feira, 26, das 8h às 17h.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente, enfatizou a importância dessas oportunidades em um ano marcado pela oferta de mais de 40 mil vagas: “O Cate se apresenta como uma alternativa valiosa para aqueles que desejam iniciar o novo ano com um emprego. Esse é um esforço conjunto entre as esferas pública e privada para facilitar o acesso ao trabalho”.

Dentre as vagas disponíveis, destacam-se 113 posições voltadas para atividades de apoio em obras da construção civil e no comércio, como açougues, padarias e restaurantes. Os salários variam entre R$ 1.487 e R$ 2.700, sendo exigido no mínimo o ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em horários variados.

Além disso, a função de atendente oferece 157 oportunidades com rendimentos que podem alcançar até R$ 2.107 em estabelecimentos como supermercados e cafeterias localizados em bairros diversos da capital paulista, incluindo Pinheiros e Tatuapé.

A área de limpeza também apresenta um número considerável de vagas: são 157 postos disponíveis para auxiliares e supervisores com salários iniciais a partir de R$ 1.441. Algumas empresas não exigem experiência prévia dos candidatos, embora algumas posições requeiram conhecimento em limpeza hospitalar.

No setor de transporte, há 37 oportunidades para motoristas de caminhão e ônibus. Os candidatos devem possuir o curso específico para transporte coletivo no caso dos motoristas de ônibus, além da habilitação adequada ao tipo de veículo que irá operar. A escolaridade exigida varia entre o ensino fundamental e médio completo.

Para aqueles que atuam como zeladores ou porteiros, existem mais de 30 vagas abertas nesta semana com salários que vão de R$ 1.789 a R$ 3.500, sendo necessário ter pelo menos o ensino fundamental completo e idade superior a 18 anos.

Os interessados podem realizar agendamentos online através do portal do Descomplica SP para atendimento nas unidades do Cate. Vale lembrar que os postos do Cate estão localizados em diversas regiões da cidade:

Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268

Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285

Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36

Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100

Para mais informações sobre as vagas disponíveis e agendamento nas unidades do Cate no Descomplica SP, acesse o portal oficial.