São Paulo oferece mais de 1.600 vagas de emprego em diversas áreas

A cidade de São Paulo inicia a segunda quinzena de março com a oferta de 1.600 novas oportunidades de trabalho para aqueles que buscam recolocação profissional em setores variados, como comércio, serviços, construção civil e saúde. Os interessados têm até quarta-feira, dia 19 de março, para realizar suas inscrições no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, vinculado à Prefeitura.

As vagas disponíveis apresentam uma ampla faixa salarial, que varia desde R$ 735 para estágios, como o cargo de operador de cobrança, até R$ 4.000 para funções mais especializadas, como operador de máquina.

Para participar do processo seletivo, os candidatos podem se cadastrar por meio do Portal Cate ou comparecer presencialmente em uma das 44 unidades da rede, que incluem tanto postos fixos quanto móveis. É necessário apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, podendo ser física ou digital.

Entre as oportunidades disponíveis, destacam-se mais de 400 vagas na área de limpeza, que exigem pelo menos o ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Os profissionais nesta área serão responsáveis pela higienização e conservação de ambientes públicos ou privados conforme a demanda das empresas contratantes. Os salários oferecidos vão de R$ 1.518 a R$ 2.136.

Candidatos interessados em atuar como atendentes em lojas e mercados também têm boas perspectivas, com mais de 200 vagas disponíveis em diversas regiões da capital. Algumas dessas oportunidades estão abertas para pessoas com idade até 50 anos e oferecem salários que variam entre R$ 1.424 e R$ 2.200.

Para aqueles que buscam trabalho na área de telemarketing, estão disponíveis 30 vagas efetivas com salários entre R$ 1.418 e R$ 1.518. É importante ressaltar que todas as vagas exigem ensino médio completo, mas não é necessária experiência prévia.

O setor da construção civil também apresenta oportunidades com 50 vagas disponíveis para ajudantes ou serventes de obras. A remuneração varia entre R$ 2.066 e R$ 2.303, sendo que algumas posições são temporárias enquanto a maioria é permanente. Embora não exijam experiência anterior, todas pedem o ensino fundamental completo.

Além disso, o Cate disponibiliza vagas intermitentes para quem deseja complementar a renda na ciclofaixa da cidade aos domingos e feriados. São oferecidas 40 posições para o cargo de auxiliar de tráfego (Bandeirinha) e Bikers, que atuam na cobertura da equipe e na travessia com bicicletas.

Os candidatos devem ter o ensino fundamental completo e as vagas estão distribuídas em várias regiões da cidade, incluindo áreas centrais e zonas leste e norte. A remuneração diária é de R$ 135, além de benefícios como vale-transporte (R$10), vale-refeição (R$23) e vale-alimentação.

O horário de trabalho será das 7h às 16h, sendo um diferencial ter bicicleta própria para as atividades. O processo seletivo ocorrerá no dia 25 de março, às 9h, no Cate Central localizado na Avenida Rio Branco, 252 – Campos Elíseos (próximo à estação República do Metrô). Para participar da seleção, os interessados devem retirar a carta de encaminhamento em qualquer unidade do Cate até o dia anterior à seleção.