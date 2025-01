São Paulo oferece em janeiro uma rica programação cultural nos teatros 

No mês de janeiro, a cidade de São Paulo se destaca pela rica programação cultural que abrange diversas manifestações artísticas, incluindo teatro adulto, apresentações circenses e espetáculos de dança. A iniciativa da Prefeitura visa proporcionar uma oferta diversificada que atende a diferentes faixas etárias e gostos, garantindo entretenimento para todos os públicos.

Entre as principais atrações do mês, destacam-se:

Na Lona de Benjamin – Circo

Uma trupe cômica embarca em uma viagem temporal para remendar histórias do passado, em busca da herança de Benjamim. Ao encontrar uma lona de circo habitada por um personagem com amnésia, os artistas utilizam samba, folias de reis e números cômicos para resgatar memórias do circo-teatro brasileiro. A peça é dirigida por Mafalda Pequenino e conta com a participação de Chico Vinicius, Fagner Saraiva, Monique Salustiano, Jéssica Turbiani e Raquel Gandolfi.

Datas: De 30/01 a 09/02 | Quintas, Sextas e Sábados às 21h; Domingos às 19h | Duração: 90 minutos | Classificação: +10 anos | Entrada gratuita.

Querido Diário – Música

No Teatro Cacilda Becker, as cantoras Belle Lune, Catarina Zenaro e Isabella Lembo se reúnem pela primeira vez para um show acústico que revela suas composições e segredos. O espetáculo traz letras que incluem canções ainda não lançadas, proporcionando uma experiência íntima e emocionante ao público.

Os Donos do Mundo – Teatro Adulto

A peça escrita por Luccas Papp explora a situação hipotética de um mundo onde apenas um grupo de jovens adultos sobrevive após o desaparecimento da humanidade. Esses personagens devem conviver em um supermercado abandonado enquanto tentam compreender o enigma de sua nova realidade. As apresentações ocorrem no Teatro Arthur Azevedo.

Datas: De 31/01 a 23/02 | Sextas e Sábados às 20h; Domingos às 19h | Duração: 70 minutos | Classificação: +12 anos | Entrada gratuita.

Desde que o Mundo é Mundo – Dança

Este espetáculo oferece uma reflexão sobre o tempo através dos corpos que representam as margens da cidade. Com direção de Victor Almeida, a apresentação aborda questões como sobrevivência e coletividade, encontrando momentos de celebração no meio das adversidades.

Data: 29/01 | Quarta às 21h | Duração: 55 minutos | Livre | Entrada gratuita.

Arquivo Negro – Dança

A apresentação é uma homenagem a figuras históricas negras que impactaram a cultura brasileira, como João Cândido e Carolina Maria de Jesus. O espetáculo busca resgatar narrativas muitas vezes esquecidas da cultura afro-brasileira, reforçando a identidade e protagonismo dos descendentes africanos.

Datas: De 31/01 a 08/02 | Sextas e Sábados às 21h; Domingos às 19h | Duração: 60 minutos | Livre | Entrada gratuita.

Passaporte para o Amor – Teatro Adulto

Nesta comédia romântica, Ângelo e Marina se conhecem acidentalmente em um aeroporto após perderem seus voos. Durante o tempo de espera para serem realocados, eles compartilham confidências e descobrem laços inesperados entre humor e amor. O elenco é formado por Stephano Matolla de Barros e Marjorie Gerardi.

Datas: De 31/01 a 23/02 | Sextas e Sábados às 20h; Domingos às 18h | Classificação: +14 anos | Ingresso: R$30,00.

A programação cultural deste mês promete enriquecer ainda mais a vida artística da capital paulista, oferecendo uma variedade de opções que refletem a diversidade e riqueza das expressões culturais presentes na cidade.