São Paulo oferece cursos gratuitos de idiomas

Os Centros de Línguas Paulistanos (CELPs), geridos pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo, oferecem uma valiosa oportunidade para estudantes da Rede Municipal aprenderem idiomas gratuitamente. As inscrições para as turmas do ano letivo de 2025 estão abertas e são realizadas nos polos localizados em 58 CEUs (Centros Educacionais Unificados).

Os cursos, que têm duração total de três anos e meio, são direcionados a alunos do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Ao final de cada módulo, os participantes recebem um certificado, reforçando a importância do aprendizado de novas línguas. Os idiomas disponíveis incluem alemão, coreano, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês.

Com mais de 8 mil vagas disponíveis, as aulas ocorrem presencialmente nas manhãs e tardes dos CEUs. No período da manhã, as turmas são oferecidas das 07h às 09h15 e das 09h35 às 11h50; já no período da tarde, as aulas se realizam das 13h às 15h15 e das 15h35 às 17h50. O currículo é estruturado em três níveis: básico, intermediário e avançado.

A inscrição pode ser feita pessoalmente nos balcões de atendimento dos Polos de Formação dos CEUs. Para efetuar a matrícula, os interessados devem apresentar alguns documentos: o RG do aluno, o RG e CPF do responsável legal, um comprovante de residência e os dados da matrícula na Rede Municipal de Ensino. Cada aluno tem a liberdade de escolher um único idioma para estudar.

Além das aulas regulares, os alunos têm acesso a material didático específico e também recebem um crédito no valor de R$156,60 para aquisição de material escolar. Esse benefício é disponibilizado através do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, acessível em dispositivos Android e IOS. Os créditos são vinculados ao CPF do responsável legal e podem ser utilizados em mais de 700 lojas credenciadas em toda a capital paulista.

Esses cursos são fruto de colaborações com consulados e organizações internacionais que apoiam a formação e seleção dos educadores envolvidos. Desde sua implementação em 2022, os CELPs têm expandido sua abrangência na cidade, atingindo todos os CEUs disponíveis e ampliando a variedade de idiomas oferecidos. Em 2024, mais de 12 mil estudantes foram atendidos por essa iniciativa.