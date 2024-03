São Paulo Negócios fala de investimentos e estímulos a exportações nos EUA

O Diretor-Presidente da SPNegócios, João Manoel Scudeler de Barros, apresentou a atuação, os resultados e projetos da gestão do Prefeito Ricardo Nunes na atração de investimentos e estímulo às exportações em Encontro de SECOMs, SECTECs, Adidos Agrícolas, Associações, Empresas e Empresários brasileiros, organizado pela ApexBrasil e pelos Ministérios do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e das Relações Exteriores, realizado nos dias 11 e 12 de março, em Washington, DC.

Ao lado da Embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, do Embaixador Laudemar de Aguiar Neto, do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e dos Secretários Executivos dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Roberto Perosa e Márcio Elias Rosa, João Manoel discutiu o cenário atual, os resultados e as perspectivas das exportações brasileiras em relação ao mercado norte-americano e canadense.

A equipe da SPNegócios tem destacado, em fóruns nacionais e internacionais, o posicionamento, o protagonismo e o ambiente de negócios positivos da cidade de São Paulo. “Nossa missão é contribuir para a competitividade e sustentabilidade dos negócios da cidade de São Paulo por meio da promoção e apoio às oportunidades da investimentos, inovação e exportações”, afirmou o Diretor-Presidente.

Entre uma reunião e outra, o Diretor-Presidente da SPNegócios, João Manoel Scudeler de Barros, pôde trocar impressões sobre os desafios da indústria e do comércio exterior do Brasil com os Secretários Executivos dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Roberto Perosa e Márcio Elias Rosa, e com Ibiapaba Neto, da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos.