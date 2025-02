São Paulo negocia com Diniz, mesmo com Zubeldía no cargo

Nos últimos dias, a diretoria do São Paulo iniciou conversas com os representantes do técnico Fernando Diniz, que se encontra livre no mercado desde sua saída do Cruzeiro. O contato surgiu após a recente derrota da equipe contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

O encontro entre os diretores do Tricolor e os agentes de Diniz teve como objetivo avaliar o interesse do treinador em assumir o comando da equipe. Durante a conversa, foram discutidos aspectos financeiros e técnicos que poderiam influenciar a possível contratação.

A resposta inicial foi positiva, com Diniz demonstrando abertura para considerar uma proposta oficial, caso esta seja apresentada. O nome do ex-técnico é bem visto por muitos integrantes da diretoria são-paulina, especialmente por sua familiaridade com alguns jogadores do elenco, resultado de sua passagem anterior pelo clube.

No entanto, a atual gestão técnica está sob a responsabilidade de Luis Zubeldía, que seguirá à frente do time nas próximas partidas, incluindo o duelo contra o São Bernardo e as quartas de final contra o Novorizontino. Embora uma derrota neste domingo não resulte na demissão imediata do argentino, uma eliminação nas quartas pode significar um ponto final em seu trabalho.

Apesar das discussões em torno de Diniz, os diretores do São Paulo também demonstraram apoio público a Zubeldía, compartilhando fotos ao lado do treinador em suas redes sociais. O presidente Julio Casares esteve presente no CT da Barra Funda durante um treino na manhã deste sábado (22), reforçando essa mensagem de apoio.

Caso o São Paulo avance nas quartas de final e seja eliminado na semifinal, a continuidade de Zubeldía será reavaliada com base no desempenho apresentado pela equipe.