São Paulo não oficializa candidatura para sediar Pan-2027 e abre caminho para Lima e Assunção

São Paulo colocou fim aos planos de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Após o término do prazo de inscrições de candidatura em 31 de janeiro, a Panam Sports, organizadora do evento continental, anunciou que a Lima, capital do Peru, e Assunção, capital do Paraguai, são as duas cidades no páreo para receber a próxima edição do Pan. Inicialmente, a sede seria Barranquilla, mas a cidade colombiana não cumpriu os prazos estabelecidos e perdeu o posto no dia 4 de janeiro deste ano, data a partir da qual foi iniciada a procura por novas candidatas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Esportes e Lazer da cidade de São Paulo prometeu enviar uma nota explicando a não oficialização da candidatura. Quando o comunicado for recebido, a matéria será atualizada.

Durante os Jogos de Santiago, em outubro do ano passado, o então secretário de Esportes e Lazer Cacá Vianna (Podemos) e o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, lançaram a campanha de São Paulo para sediar o Pan de 2031. Após a retirada de Barranquilla, contudo, passou a ser considerada a possibilidade de entrar na disputa de 2027, com a pasta de esportes sob novo comando, já que Vianna deixou o cargo e foi substituído por Felipe Becari (União Brasil).

A chance de ter São Paulo como sede em 2027 começou a ser discutida antes mesmo da cidade colombiana ser desclassificada, pois o desfecho já era previsto nos bastidores. Também no Pan de Santiago, Marta Suplicy (PT), na época secretária de Relações Internacionais da capital paulista, já havia falado sobre a oportunidade em entrevista ao GE. Marta, contudo, deixou a administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e vai concorrer ao cargo de prefeita nas eleições municipais deste ano.

Em comunicado, a Panam disse que Lima e Peru atendaram a todos os requisitos e oficializaram o interesse em sediar o evento. Entre os documentos necessários, estavam cartas assinadas pela mais alta autoridade governamental da região e da cidade candidata de cada país e uma carta de intenções de cada Comitê Olímpico Nacional aprovando a candidatura.

“Estamos muito felizes com a candidatura destas duas grandes cidades do nosso continente. Ambos atenderam aos requisitos solicitados neste processo no prazo estipulado e em março a Assembleia Geral terá a oportunidade de votar naquele que considerar melhor para sediar os vigésimos Jogos Pan-Americanos da história”, disse o presidente da Panam Sports, Neven Ilic.

A definição sobre qual será a sede vai sair apenas no dia 12 de março, para quando está marcada uma Assembleia Geral Extraordinária do comitê executivo da Panam Sports. Cada uma das candidatas fará um apresentação de 40 minutos sobre os respectivos projetos, antes do início da votação dos países membros.