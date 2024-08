São Paulo minimiza futebol pobre e se apoia em mantras da Libertadores

Os jogadores do São Paulo e o técnico Luis Zubeldía minimizaram o desempenho ruim contra o Nacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no estádio Gran Parque Central.

O QUE ACONTECEU

“Assim são as Copas”. Zubeldía ressaltou que o duelo eliminatório é disputado em 180 minutos. O técnico são-paulino traçou uma estratégia para trazer um bom resultado para o jogo em casa, e conseguiu – tanto é que os jogadores que conversaram com a imprensa aprovaram o 0 a 0.

“Nos defendemos com a bola”. Apesar do baixo desempenho ofensivo, o São Paulo não sofreu defensivamente e o goleiro Rafael praticamente não trabalhou durante o jogo. O Tricolor trocou 568 passes na partida e usou a posse de bola como uma boa forma de gastar o relógio e se defender.

“Jogo de Libertadores é assim, é guerra”. Lucas foi questionado sobre o rendimento do São Paulo na partida, e ressaltou que jogos da Copa Libertadores tradicionalmente são muito mais disputados. Ele reforçou a importância do resultado, e que agora a equipe precisa concretizar a classificação no Morumbis.

“Fizemos o que tínhamos que fazer”. O zagueiro Arboleda disse que a equipe fez um bom jogo e que volta para São Paulo com um bom resultado —mesmo com desempenho aquém do esperado.

VEJA O QUE ELES DISSERAM

“Jogo de Copa, oitavas de final, sabíamos que ia ser um jogo duro. Estamos enfrentando um rival que é um time histórico, que também têm seus bons jogadores. Houve coisas que trabalhamos bem outras situações e outras que faltou mais precisão, visão panorâmica para ter mais estatísticas no ataque e mais chances de gol. Nos faltou mais progressões com a bola, chegar mais ao gol rival, mas assim são as Copas”, disse Zubeldía.

“Foi um jogo muito truncado, as duas equipes não conseguiram criar chances. Jogo de Libertadores é assim, guerra, truncado. Sabíamos que é um jogo de 180 minutos. Vamos nos preparar bem pra jogar em casa”, afirma Lucas.

“É um resultado positivo, é claro que poderíamos ter tentado uma vitória, e a gente até quis em alguns momentos, só que devido às circunstâncias a gente também tem que ser inteligente, ficar com a bola, segurar o resultado, não podíamos tomar gols – e não tomamos. A gente vai com um resultado interessante para o Morumbis, agora é concretizar em casa”, falou Arboleda.

SÃO PAULO TEM RETROSPECTO A FAVOR NAS OITAVAS

O São Paulo se classificou em 10 das 13 vezes que participou das oitavas de final da Copa Libertadores. É a maior eficácia (77%) entre as equipes que participaram mais de 10 vezes nessa fase da competição.

Para melhorar a situação, o retrospecto do São Paulo no Morumbis – palco do jogo da volta – em 2024 é muito bom. São 24 jogos, 15 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento de 70,8%.