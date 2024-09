São Paulo luta por Brasileiro? O que números dizem após ‘sinal’ de Zubeldía

Após as eliminações do São Paulo nas Copas do Brasil e Libertadores – até então focos na temporada -, o técnico Luís Zubeldía admitiu frustração, mas adotou discurso motivacional e reforçou a “briga pelo Brasileiro”. Dá para sonhar com título? Veja o que os números apontam estar ao alcance do Tricolor.

O QUE ACONTECEU

A equipe do MorumBis tem 44 pontos, um a menos que o Flamengo -que abre o G4. O aproveitamento até aqui é de 54%.

A rodada começa com 12 pontos de diferença para o líder Botafogo. Algoz dos paulistas na Libertadores, os cariocas somam 56 pontos e mantêm a ponta isolada do torneio.

O São Paulo tem 0,39% de chance de título, segundo levantamento do departamento de matemática da UFMG, que coloca o Bota com 58,9%, o Palmeiras com 22,3%, o Fortaleza com 17,3% e o Flamengo com 0,67%.

Faltam 11 rodadas (ou 33 pontos) para o término do Brasileirão. O primeiro compromisso do São Paulo na “nova realidade” ocorre no clássico contra o Corinthians, em Brasília, no domingo (29).

O Tricolor teve 54,5% de desempenho nos últimos 11 jogos do 1° turno. Entre 16 de junho a 24 de julho, foram 18 pontos conquistados, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. O time superou Criciúma, Bahia, Athletico, Bragantino e Grêmio, empatou com Corinthians, Juventude e Botafogo, e perdeu para Cuiabá, Vasco e Atlético-MG.

Os números (e o histórico recente) apontam força maior na briga por vaga na Libertadores. O Tricolor, ainda segundo a UFMG, tem 64,4% de carimbar o passaporte para a briga pelo tetra continental – a porcentagem atual exclui futuros campeões de Copa do Brasil e Libertadores.

O G4 dá vaga diretamente na fase de grupos, enquanto o 5° e o 6° vão para fases preliminares. A caminhada pode ser facilitada se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil (Atlético-MG, Corinthians e Vasco, outros semifinalistas, estão fora do topo da tabela) ou o Botafogo vencer a Libertadores (o Atlético-MG é o outro brasileiro nas semifinais.)

“Com a tristeza, é preciso dar a volta por cima para ganhar o clássico [com o Corinthians, domingo] e lutar pelo Brasileiro”, diz o técnico tricolor.