São Paulo Luta Contra Javalis e Javaporcos

As unidades de conservação de São Paulo enfrentam um desafio crescente devido à superpopulação de javalis e javaporcos, espécies consideradas invasoras e exóticas que comprometem a biodiversidade local . De acordo com a Fundação Florestal, estima-se que existam cerca de 380 desses animais em cinco áreas protegidas do estado, incluindo Estações Ecológicas e o Parque Estadual de Ilhabela. A presença desses animais não apenas ameaça o equilíbrio ecológico, mas também representa riscos para os visitantes dessas unidades. Para abordar essa questão, o governo paulista lançou um edital de R$ 1,11 milhão, que envolve a contratação de serviços de monitoramento e controle da população desses animais. Este é um esforço inédito no estado, que inclui a captura e redução dos javalis e javaporcos. As armadilhas serão instaladas utilizando redes ou cercadas e atraídas com uma mistura especial de milho. A expectativa é diminuir até 50 animais em algumas estações e até 200 no Parque Estadual de Ilhabela ao longo de 18 meses . Os javalis-europeus (Sus scrofa) , que não são nativos do Brasil, foram lançados a partir de países vizinhos na década de 1980 . Sem predadores naturais e com alta taxa de reprodução, eles se espalharam rapidamente. Essas criaturas não competem apenas com a fauna nativa, mas também afetam negativamente as florestas, prejudicando florestas e campos de cultivo. A gestão adequada das unidades de conservação é crucial para preservar a biodiversidade. O controle da população de javalis e javaporcos se apresenta como uma medida necessária para garantir a integridade ecológica das áreas protegidas e a segurança dos visitantes. A implementação dos cuidados deste plano será essencial para mitigar os impactos negativos dessas espécies invasoras.