São Paulo libera, e Diego Costa se aproxima de acerto com clube russo

O zagueiro Diego Costa foi liberado pelo São Paulo do treino desta segunda-feira (15), e pode caminhar nos trâmites para fechar com o Krasnodar, da Rússia.

O clube russo ofereceu 7,5 milhões de euros, cerca de R$ 44 milhões na cotação atual. O Tricolor detém 80% dos direitos econômicos do jogador, de 24 anos.

A tendência é que Diego Costa embarque em breve para a Rússia. Ele vai passar por exames médicos para acertar contrato com o Krasnodar. A informação foi publicada, inicialmente, pelo “ge” e confirmada pelo UOL.

O zagueiro já foi titular ao lado de Arboleda e era tido como nome importante no elenco. Ele chegou ao Tricolor ainda no sub-17, e foi capitão no time principal em algumas oportunidades.

São Paulo avalia a necessidade de reposição. Atualmente, o Tricolor tem à disposição para o setor Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Matheus Belém, além de Igão, jovem da base que tem sido relacionado por Zubeldía.