São Paulo leva salas de proteção à mulher para delegacias de mais seis cidades

O Governo de São Paulo leva para mais seis cidades neste mês o serviço das salas das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) Online, com atendimento especializado para elas nos distritos policiais. A expansão faz parte das ações do SP por Todas: 21 dias por elas, campanha que dá visibilidade ao movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher”, com alcance internacional e envolvimento tanto do poder público quanto da sociedade civil.

As novas salas reforçam a segurança no interior. Elas chegam a Aparecida, Bananal, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Ituverava e Capivari. A primeira delas começou a funcionar nesta semana em Aparecida.

“A expansão das Salas DDM Online para mais cidades de São Paulo é um passo fundamental na garantia de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Com a modernização e humanização do atendimento, asseguramos que cada mulher tenha o suporte necessário, de forma segura e acessível, para denunciar e buscar justiça. O Governo de São Paulo está comprometido em fortalecer a rede de proteção, garantindo que todas as mulheres, em qualquer município, possam se sentir seguras e protegidas”, afirmou a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

As salas estão dentro das Delegacia de Polícia. Ao se deslocar para a unidade e informar que é vítima de violência doméstica ou familiar, é oferecido à mulher o atendimento pela sala DDM. O serviço é realizado por videoconferência por um policial especializado em acolhimento para registro da denúncia.

“O principal ganho é que a vítima recebe atendimento mais preparado e qualificado por esse policial especializado. Ou seja, ela será melhor acolhida e terá mais tempo com o profissional do que se passasse no plantão comum com outras ocorrências policiais”, disse a delegada Cláudia Nogueira Cobra, coordenadora da DDM Online.

A delegada conta que o boletim de ocorrência é registrado como se o policial estivesse presencialmente com a vítima. “Caso a mulher solicite a medida protetiva de urgência, a gente grava o depoimento dela por vídeo, que é transcrito pelo sistema e encaminhado ao Poder Judiciário”, complementou.

A ideia das DDM Online é complementar ao atendimento das unidades das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM). Além das 141 delegacias territoriais especializadas, agora o estado passa a ter 144 salas DDM Online. Somente na atual gestão, 65 salas passaram a prestar apoio às vítimas de violência doméstica.

BO eletrônico

Além das salas DDMs, a vítima pode optar por registrar o boletim de ocorrência sem sair de casa. O processo pode ser feito por meio do site da delegacia eletrônica da Polícia Civil ou pelo aplicativo SP Mulher Segura.

Em ambas as plataformas, é solicitado o preenchimento de um boletim de ocorrência onde a vítima cadastra suas informações pessoais, do agressor e o histórico da ocorrência, podendo anexar imagens. Também é possível solicitar a medida protetiva de urgência.

“Muitas mulheres vítimas de agressão têm vergonha de se expor. Então é muito mais cômodo para ela receber esse atendimento de casa. Basta apenas ter acesso à internet”, comentou a delegada.

São Paulo por Todas

O movimento “São Paulo por Todas” é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.

Confira no Portal da Mulher Paulista as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua liberdade financeira.