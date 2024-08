São Paulo Jazz Weekend acontecerá em setembro

São Paulo ganha um novo evento marcante para sua cena cultural. Nos dias 28 e 29 de setembro, a cidade se tornará a capital mundial do jazz com o São Paulo Jazz Weekend. Esta experiência musical reunirá artistas do jazz global e da música brasileira em um cenário vibrante e único, no Memorial da América Latina. E neste momento, o público poderá garantir a compra de ingresso popular, a partir de R$ 25 (cota limitada).

Artistas internacionais como Dianne Reeves, Shai Maestro, Scott Kinsey, nacionais como Amaro Freitas, Hermeto Pascoal, Seu Jorge e Daniel Jobim, Arismar do Espirito Santo, Salomão Soares e muito mais, ocuparão dois palcos no festival que promete ser um espaço de convergência do jazz com a música contemporânea brasileira.

O palco principal recebe o nome de Palco Laercio de Freitas, em homenagem ao pianista, arranjador e maestro, que faleceu no dia 5 de julho, em São Paulo. Já o Palco Rico, além de uma programação que contemplará artistas da nova geração da música instrumental, o público terá a oportunidade de conhecer trabalhos que estão sendo lançados nesse momento, num espaço de conexão mais próximo com a música e os artistas que estão abrindo caminhos criativos e moldando o futuro do jazz brasileiro.

O evento também proporcionará uma jornada gastronômica com opções das mais variadas. Para completar essa experiência, uma área de picnics climatizada proporciona um ambiente confortável para desfrutar suas refeições ao ar livre.

PROGRAMAÇÃO:

28 DE SETEMBRO, SÁBADO

Palco Laercio de Freitas

Amaro Freitas

Scott Kinsey

Hermeto Pascoal

Dianne Reeves

Palco RICO

Carol Panesi

Henrique Mota

Irmãos e Brothers

29 DE SETEMBRO, DOMINGO

Palco Laercio de Freitas

DDG 19 Big Band

Shai Maestro

Arismar do Espirito Santo

Seu Jorge e Daniel Jobim

Palco RICO

Morgana Moreno

Brazú Quintê

Octeta

Salomão Soares e Guegué Medeiros

SERVIÇO:

Datas: 28 e 29 de setembro de 2024

Abertura dos portões: dia 28, às 12 horas e dia 29, às 11h30

Local: Memorial da América Latina – Rua Tagipuru – portão 2

Preços:

R$ 25 (meia entrada popular) – até esgotar a cota

R$ 50 (entrada popular) – até esgotar a cota

R$ 155 (meia entrada)

R$ 310 (inteira)

Os ingressos já estão à venda, através do site: spjw.com.br