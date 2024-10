São Paulo já prepara reserva de gramado pensando em shows de 2025

O São Paulo já está preparando uma grande reserva de grama pensando no calendário de shows do Morumbis em 2025.

O São Paulo precisou trocar o gramado em duas oportunidades: após as apresentações da banda Coldplay, em 2023, e do cantor Bruno Mars, neste mês.

O clube tem uma relação estreita com uma fazenda em Tremembé, município perto de São Paulo, que cuidou dos dois últimos gramados do estádio. A diretoria do Tricolor já alinhou uma reserva de grama ainda maior já pensando em 2025.

“Nós ainda não temos a grade de shows. Sabemos que haverá vários shows. Temos uma relação de irmão com a fazenda que prepara nossas crianças (gramados) lá. Nós estamos nos preparando para termos um material de stand by. Você precisa ter gramado e não é fácil. Grama para futebol não tem no supermercado. O São Paulo está preocupado com isso e tem essa relação com a fazenda”, explicou Mauro Castro, gerente do Morumbis

Nem todos os shows realizados no estádio necessitarão de troca de gramado. Neste ano, o Morumbis recebeu apresentações isoladas como o artista The Weeknd e fez somente a troca de alguns pontos; o mesmo deve acontecer após o show de Shakira, em fevereiro.

“Se você tiver shows como o de setembro, em que você precise repor 2 mil m², é o adequado? Não, mas você consegue fazer um lego. Dá um trabalho incrível e visualmente vai ficar feio, mas não vai estar ruim, vai ter jogabilidade. (Para o show da Shakira), possivelmente vamos ter que trocar espaços onde vão estar house mix, dependendo da torre, mas é totalmente viável. Você vai prejudicar o aspecto visual, mas em termos de jogabilidade você vai diminuir um pouquinho por causa dos remendos, mas muito pouco, 15%. Se tiver shows acumulados, aí sim vai ter que fazer a troca.”