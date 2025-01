São Paulo inclui homeopatia na saúde pública

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal da Saúde, anunciou a inclusão da homeopatia em sua rede pública de saúde, com serviços disponíveis em 12 unidades, que incluem Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ambulatórios de Especialidades (AEs) e hospitais, espalhados por todas as regiões da metrópole.

Os cidadãos que desejam acessar consultas homeopáticas devem realizar a solicitação diretamente em sua UBS de referência. Além disso, os pacientes têm direito à dispensação dos medicamentos prescritos, cuja disponibilidade pode variar conforme a localização.

Para obter informações detalhadas sobre os locais que oferecem consultas homeopáticas na cidade, os interessados podem acessar um link específico disponibilizado pela prefeitura.

No cenário nacional, a homeopatia foi oficialmente reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em 1980. Desde 2006, essa prática está integrada à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Pics) do Ministério da Saúde, refletindo uma abordagem mais holística do cuidado ao indivíduo, que considera não apenas as dimensões físicas, mas também as psicológicas, sociais e culturais.

Os medicamentos homeopáticos têm como principal função estimular o sistema imunológico do paciente. Uma característica distintiva da medicina homeopática é o relacionamento que se estabelece entre o médico e o paciente. Essa relação é fundamentada em uma abordagem integral: além de avaliar os sintomas físicos apresentados, o profissional investiga aspectos psicológicos do paciente, como humor, memória e bem-estar nas esferas social e familiar.

Ao concluir essa anamnese detalhada, o homeopata analisa os sintomas relatados para prescrever o tratamento adequado, visando sempre fortalecer as defesas naturais do organismo do paciente, seja em casos de doenças agudas ou crônicas.