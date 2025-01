São Paulo inaugura ciclopassarela que conecta Pinheiros e Butantã

A Prefeitura de São Paulo realizou, na última quinta-feira (30), a inauguração da ciclopassarela Jornalista Erika Sallum, que conecta os distritos de Pinheiros e Butantã, na Zona Oeste da cidade. A nova estrutura oferece uma travessia segura e eficiente para ciclistas e pedestres sobre o Rio Pinheiros, as Vias Marginais e a Linha 9 – Esmeralda da CPTM, beneficiando aproximadamente 166 mil pessoas diariamente.

Com um investimento de R$ 46 milhões, provenientes da Operação Urbana Faria Lima, as obras iniciaram em dezembro de 2023 e representam um avanço significativo na mobilidade ativa da região. O prefeito Ricardo Nunes destacou a importância da entrega da ciclopassarela, lembrando o trabalho de Erika Sallum, uma destacada cicloativista falecida em 2021 devido a um câncer. “Estamos iniciando o ano com um grande passo em relação à mobilidade para ciclistas”, afirmou Nunes.

O fotógrafo Caio Guatelli, companheiro de Erika, ressaltou que a construção da ciclopassarela era uma reivindicação antiga dos ciclistas. “Se não fosse pela luta dos cicloativistas e pela mobilização social, essa travessia não teria se concretizado”, comentou Guatelli.

Localizada entre as pontes Eusébio Matoso e Bernardo Goldfarb, a ciclopassarela visa promover uma mobilidade sustentável ao incentivar o uso de bicicletas. O projeto inclui uma ciclovia bidirecional, passeios para pedestres e acessos seguros por meio de rampas e escadas integradas, ampliando assim as opções de deslocamento sustentável na área.

André Skeete, um dos primeiros usuários da nova estrutura e engenheiro de software de 28 anos, expressou sua satisfação com a obra. “Isso vai facilitar muito meu deslocamento e também incentivar a prática de exercícios físicos”, disse ele.

A ciclopassarela possui uma área total de 3.470 m² e se estende por aproximadamente 685 metros, posicionando-se a cerca de 8 metros acima da Marginal Pinheiros. Além disso, o projeto incluiu melhorias na ciclovia existente na Marginal Pinheiros, reurbanização da Praça Oliveira Penteado no Butantã e uma pista de skate recreativa em Pinheiros.

A estrutura é composta por cerca de 220 toneladas de aço CA-50 fornecido pela siderúrgica Vallourec e utilizou 3.100 m³ de concreto e 147 estacas para garantir sua solidez. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, destacou a importância dessa entrega para melhorar a qualidade de vida urbana.

A iluminação do equipamento foi projetada para realçar sua estrutura metálica, utilizando 78 projetores LED ao longo da passarela. Com essa nova entrega, São Paulo avança significativamente na ampliação da mobilidade ativa, proporcionando opções mais seguras e sustentáveis para seus cidadãos.

Expansão da Malha Cicloviária

Em paralelo à inauguração da ciclopassarela, a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) finalizaram a implementação de mais duas conexões que somam 975 metros adicionais de vias cicloviárias nas regiões de Pinheiros e Butantã. Agora, os ciclistas têm acesso seguro entre essas áreas até o Centro da cidade.

A nova infraestrutura cicloviária do Butantã conecta-se à ciclofaixa da Rua Eugênio de Medeiros e estende-se por ruas como Butantã e Teodoro Sampaio até a estação Faria Lima do Metrô. Essa ampliação é parte das diretrizes do Plano de Ação Climática que busca minimizar emissões poluentes e promover o uso sustentável das bicicletas como alternativa ao transporte motorizado.

Com um total de 755 quilômetros em malha cicloviária, São Paulo se destaca como líder nacional nesse aspecto. A gestão municipal está comprometida com a manutenção permanente dessas vias e com o desenvolvimento contínuo de novas estruturas visando à segurança dos ciclistas.

Operação Urbana Consorciada Faria Lima

A Operação Urbana Consorciada Faria Lima (Lei 13.769/04), revisada em 2004, tem como foco principal a mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo e a qualificação dos espaços públicos. Recentemente ampliada pela Lei 18.175/24, essa operação busca investir em projetos que beneficiarão as comunidades locais, incluindo reurbanização em Paraisópolis.

A secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento, Bete França, anunciou novas iniciativas relacionadas à mobilidade cicloviária na região: “Estamos licitando uma nova ciclopassarela sobre o Rio Pinheiros que irá conectar os conjuntos habitacionais Panorama e Real Parque aos principais corredores viários”.