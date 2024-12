São Paulo inaugura Centro de Comando e Controle para otimizar rodovias

Na busca por otimizar a gestão da extensa malha viária que abrange cerca de 12 mil quilômetros, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inaugura nesta sexta-feira (20) um moderno Centro de Comando e Controle (C2C). Este novo espaço funcionará ininterruptamente, 24 horas por dia, sete dias por semana, e está situado na sede da autarquia na capital paulista.

O C2C foi projetado com tecnologia de ponta e instalações contemporâneas, visando aprimorar o monitoramento em tempo real das rodovias. A expectativa é que essa inovação não apenas agilize o atendimento a motoristas e usuários, mas também melhore a resposta a situações emergenciais nas estradas.

Com uma Sala de Situação dedicada ao acompanhamento de ocorrências e à tomada de decisões ágeis, o DER almeja reduzir os congestionamentos e otimizar o tempo de viagem dos motoristas. Além disso, o novo centro permitirá centralizar informações essenciais para uma resposta operacional eficaz, aumentando a eficiência na gestão de acidentes e integrando dados com órgãos de segurança e emergência. Para contextualizar, a extensão da malha viária gerida pelo DER equivale a seis vezes a distância entre São Paulo e Montevidéu, no Uruguai. O investimento para esta iniciativa foi de R$ 400 mil.

Outro aspecto relevante é o aumento significativo no quadro de colaboradores do DER: será ampliado em 61% o número de profissionais envolvidos no atendimento aos usuários, além do reforço nas operações em campo.

No primeiro semestre de 2024, a central de atendimento 0800 registrou uma média diária de 2.300 ligações. Segundo Sérgio Codelo, superintendente do Departamento, “o novo C2C representa um avanço significativo nas estratégias planejadas por esta gestão. Os investimentos realizados abrangem não apenas obras e melhorias nas rodovias, mas também visam elevar a qualidade do serviço prestado aos usuários”. Ele acrescenta que as inovações foram pensadas para oferecer respostas rápidas em situações críticas, aumentando assim a segurança e fluidez no tráfego rodoviário, o que pode contribuir para salvar vidas.

O Centro de Comando e Controle incorpora um leque diversificado de tecnologias que facilitarão decisões estratégicas rápidas através do monitoramento em tempo real e da consolidação de dados. Dentre as novidades estão um videowall avançado com acesso a câmeras, sensores de tráfego e informações meteorológicas; uma plataforma para análise de dados; um sistema de comunicação moderno; além de um mecanismo para prever alertas sobre riscos como deslizamentos e erosões. O sistema integrador contará ainda com colaborações externas, incluindo informações provenientes do programa Waze for Cities.

Por fim, o C2C disponibiliza uma sala exclusiva para veículos de comunicação, permitindo a transmissão ao vivo e acesso ao videowall e às câmeras de monitoramento. Essa iniciativa visa garantir transparência e eficiência na comunicação com a sociedade.