São Paulo ganha radar capaz de detectar eventos meteorológicos extremos a 100 km de distância

Um novo radar meteorológico de alta tecnologia vai detectar eventos climáticos extremos em um raio de até 100 km no estado de São Paulo. O aparelho foi adquirido pela Unicamp em parceria com a Agência Metropolitana de Campinas (AgemCamp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), do Governo de São Paulo, e participação da Defesa Civil.

O radar foi instalado nesta semana no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas. A expectativa é que a ferramenta comece a operar de forma experimental em dezembro.

A tecnologia vai auxiliar a Defesa Civil a atuar na prevenção de eventos climáticos que coloquem vidas em risco. Os alertas vão se somar ao Sistema de Radares do Governo de São Paulo, que desde o ano passado conta um equipamento também de alta tecnologia instalado em Ilhabela, no litoral, com o apoio da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O radar do litoral consegue prever eventos climáticos em raio de até 120 km.

“A nossa meta é sempre usar a tecnologia a nosso favor, principalmente quando falamos em desenvolvimento urbano. Desde 2023, temos investido em ferramentas para monitorar ocupações de áreas de risco, situações de desmatamento e esse radar meteorológico reforça iniciativas para melhorar a fiscalização de uso do solo, prevenindo situações de risco que se tornaram mais frequentes com as mudanças climáticas”, avalia o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

O investimento no novo radar foi de R$ 4,4 milhões, sendo R$ 3 milhões do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas (Fundocamp) e R$ 1,4 milhão da Unicamp. O equipamento integrará o Centro Regional de Meteorologia da RMC, que ainda está em implementação. A sala de gerenciamento terá integração com os sistemas estaduais e federais de monitoramento meteorológico.

O aparelho – uma antena parabólica presa a um pedestal, dentro de uma redoma de 4 metros de diâmetro – foi colocado em uma torre de 10 metros de altura instalada em uma área do Cepagri. Ele pesa cerca de 3 toneladas.

A iniciativa de adquirir o equipamento nasceu durante reuniões da Câmara Temática da Defesa Civil, um dos grupos setoriais do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. O Conselho é o responsável por aprovar os projetos e os recursos que envolvam desenvolvimento urbano na região

O radar possui tecnologia de dupla polarização, o que proporciona maior precisão nas estimativas sobre a chuva e permite melhor classificação dos fenômenos climáticos. Ele emitirá alertas em tempo real com estimativas sobre volume e intensidade de chuvas.

Fiscalização

Outro exemplo de gerenciamento e prevenção de desastres que o Governo do Estado de São Paulo utiliza é o Sistema de Monitoramento de Áreas Suscetíveis (SMAS), lançado em dezembro de 2023 pela SDUH.

Viabilizado pelo Instituto Geográfico Cartográfico (IGC), órgão vinculado à pasta, o SMAS permite identificar a construção de novas edificações, supressão de vegetação, abertura de vias e movimentação de terra. Desta forma, após identificação de qualquer anomalia, o sistema pode alertar o município para providências ou notificar o proprietário.

Com cobertura inicial de 12,5 mil km², a ferramenta abrange os municípios do Litoral Norte, Baixada Santista e Grande São Paulo. Até o momento, 24 cidades aderiram ao SMAS: os quatro municípios do Litoral Norte, os nove da Baixada Santista e 11 da RMSP (Biritiba Mirim, Cotia, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel, Salesópolis, São Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista e Francisco Morato). Além disso, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e 13 órgãos estaduais também aderiram à ferramenta.