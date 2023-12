São Paulo ganha Centro de Inovação Global em Cajamar

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) participou nesta quinta-feira (30), em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, da inauguração das novas instalações para as operações globais de pesquisa e inovação da Avon. A medida consolida São Paulo como um importante hub de pesquisa mundial e o principal ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil. O novo empreendimento terá capacidade e potencial para desenvolver mais de 100 fórmulas ao ano e mais de 30 fórmulas exclusivas para o mercado latino-americano.

Durante o evento de inauguração, a companhia anunciou que o Brasil, considerado o maior mercado da multinacional, assume a responsabilidade pelo avanço da tecnologia de seus produtos em nível global. Integrado ao Centro de Inovação da Natura, o Centro de Inovação Global Avon Brasil tornará a América Latina o principal polo de investimento tecnológico da marca no mundo.

“Ter centros de pesquisas internacionais é fundamental para que o Estado se sinta desenvolvido. Por isso, concentramos esforços para que essas instituições internacionais se estabeleçam em São Paulo”, disse o secretário da SCTI, Vahan Agopyan.

O centro de PeD da empresa americana estava sediado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Após meses de negociações e concorrência com cidades europeias, São Paulo apresentou vantagens não econômicas que contribuíram para a decisão da empresa, principalmente em relação ao potencial de desenvolvimento do estado e à infraestrutura, tanto de logística quanto de serviços.

A transferência da estrutura de operação para o Brasil é um movimento estratégico não somente porque o país é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo e o mais importante para os negócios da marca, mas também pelas possibilidades de descobertas que uma região tão diversa em termos geográficos, culturais e étnico-raciais pode proporcionar no processo de criação de produtos que atendam às demandas de consumidores de todos os continentes. “Com ela, 100% das operações globais da Avon serão comportadas aqui, incluindo o desenvolvimento de todas as categorias de produtos do portfólio, como fragrâncias, cuidados com a pele e maquiagem”, explica Daniel Silveira, vice-presidente de Marca, Marketing e Inovação de Avon para a América Latina.

A companhia já havia observado o potencial da pesquisa e desenvolvimento em solo brasileiro quando instalou, em São Paulo, seu laboratório de inovação nacional, onde eram desenvolvidos produtos focados nos países latinos, como adaptações de cores, fragrâncias e texturas, substituições de ingredientes e estudos para adequação de formulações para demandas regionais.

A empresa já contratou mais de 70 profissionais que irão compor o time global, com atuação em áreas como pesquisa, desenvolvimento e inovação em embalagens, fórmulas de fragrância, produtos para rosto, corpo e banho, entre outras. 60% das vagas do novo Centro de Inovação da Avon foram preenchidas por mulheres e 30% por pessoas negras e da comunidade LGBTQIAPN+.

Em 2023 já são quatro novos ambientes de inovação e pesquisa no estado: além da Avon, o Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Pasteur e Centro de Pesquisa em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro também iniciaram suas atividades.