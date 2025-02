São Paulo fortalece saúde indígena com unidades específicas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo celebra a resistência e a saúde das comunidades indígenas por meio de unidades de atendimento dedicadas, onde saberes tradicionais se entrelaçam com cuidados médicos modernos. Esta iniciativa visa promover o bem-estar e valorizar as culturas ancestrais em um contexto de respeito e inclusão.

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, celebrado em 7 de fevereiro, é uma data que busca destacar as tradições e culturas desses grupos, além de promover a proteção e garantia dos seus direitos. Desde 2004, a SMS possui uma Área Técnica dedicada à Saúde da População Indígena, implementando estratégias para organizar o atendimento básico e desenvolver programas específicos voltados para estas comunidades.

Na cidade de São Paulo, a saúde das populações indígenas é uma prioridade. Com 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) disponíveis, que servem como o primeiro ponto de contato com o sistema de saúde, existem também UBSs exclusivas para atender os povos indígenas. Essas unidades são conhecidas como Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI), projetadas para responder às necessidades específicas desta população.

No município, três UBSIs estão em operação para atender os indígenas da etnia Guarani. Duas dessas unidades estão localizadas na Zona Sul, nas comunidades de Tenondé Porã e Krukutu, enquanto a terceira se encontra na Zona Norte, na Aldeia Jaraguá Kwaray Djekupé. A criação dessas unidades visa proporcionar um atendimento mais próximo e adequado às especificidades culturais dos povos indígenas.

As UBSIs contam com equipes multidisciplinares formadas por profissionais qualificados, incluindo membros da própria comunidade indígena que atuam como trabalhadores da saúde. Essas equipes são compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, dentistas, psicólogos e assistentes sociais. Além disso, agentes indígenas de saúde e saneamento participam do atendimento, utilizando a comunicação no idioma nativo dos povos, um fator essencial para o sucesso do tratamento. Essa abordagem culturalmente respeitosa resulta da convivência e da formação contínua dos profissionais envolvidos.

Além dos cuidados médicos convencionais, as UBSIs buscam integrar práticas que respeitem as tradições indígenas. Por exemplo, na UBSI Krukutu foram iniciados grupos de dança para adolescentes e sessões de alongamento para idosos, que ocorrem quinzenalmente às sextas-feiras. Na UBSI Vera Poty, desde 2019, também são oferecidas práticas corporais regulares.