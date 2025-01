São Paulo fomenta formação no setor turístico através de parcerias internacionais

O Governo do Estado de São Paulo tem promovido um esforço significativo para expandir as oportunidades de formação profissional no setor turístico, firmando colaborações com diversas instituições internacionais. Entre as iniciativas destacadas estão cursos online de curta duração, oferecidos em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a plataforma Tourism Online Academy, vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), Booking.com e o Governo Federal da África do Sul.

A proposta integra a Academia do Turismo, um hub educacional que visa disponibilizar 100 mil vagas para cursos de curta e média duração, além de programas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado até o ano de 2026. Os cursos, que estão disponíveis em inglês e espanhol, abordam temas essenciais como gestão e financiamento de projetos turísticos, turismo de base comunitária, elaboração de planos de marketing para destinos e empreendedorismo na área gastronômica.

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), enfatiza a importância dessas parcerias: “A integração com instituições renomadas coloca o setor na vanguarda da geração de empregos e no desenvolvimento dos municípios”.

Atualmente, o setor turístico paulista conta com aproximadamente um milhão de trabalhadores registrados, e espera-se a criação de 47 mil novas vagas até o final do ano, conforme informações do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet). Lucena ressalta que “o turismo é uma das principais forças da economia paulista, contribuindo com cerca de 10% do PIB estadual”, e acrescenta que essa iniciativa responde a uma demanda crítica do setor, criando um ambiente propício para a geração de empregos.

A Academia do Turismo recebe apoio das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Educação e Cultura e Economia Criativa. Além disso, conta com colaborações de entidades representativas como Aprecesp e Amitesp, que atuam em favor dos municípios turísticos paulistas, bem como empresas como Numeric. A iniciativa também envolve importantes instituições educacionais e de pesquisa como USP, Centro Paula Souza, Unesp, Univesp, Instituto Federal e Faesp/Senar, com os quais foram firmados acordos colaborativos.