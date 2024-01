São Paulo fecha parceria para ter avião exclusivo por dois anos

O São Paulo fechou um acordo de dois anos com a Sideral Linhas Aéreas, empresa de fretamento de voos, para ter uma aeronave à disposição em dias de jogos fora de casa, conforme informado pela ESPN e confirmado pela reportagem. A parceria já está vigente e deve render uma economia de 23% em gastos logísticos, segundo previsão do clube.

Nesta segunda-feira, a delegação embarcou no avião cedido pela nova parceira rumo a São José do Rio Preto, onde está sendo realizada a concentração para o duelo com o Mirassol. A aeronave utilizada desta vez é provisória, mas foi adesivada com o escudo são-paulino e também levará o time a Belo Horizonte, na semana que vem, para a disputa da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

A partir de abril, a Sideral vai disponibilizar, de forma definitiva, outro avião, que está sendo aperfeiçoado nos Estados Unidos, conforme solicitado pelo clube. Serão 64 assentos executivos adaptados. O clube calcula uma economia de 15% nos custos com viagens e de 23% quando adicionados outros gastos logísticos, como hospedagem, por exemplo.

O plano é voltar para a capital paulista sempre no mesmo dia das partidas fora de casa que exijam deslocamento aéreo. Nesta terça-feira, dia de embate com o Mirassol, em partida marcada para as 19h30, pela segunda rodada do Paulistão, no José Maria de Campos Maia, a delegação tricolor retornará para a capital logo depois do jogo.

Outras vantagens da parceria são o conforto e espaço para realizar eventuais tratamentos de lesões, a alimentação dos atletas durante a viagem e a ausência da necessidade de escalas para chegar a cidades de outros países sul-americanos.