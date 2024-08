São Paulo faz intensivão no CT por reforços

O Departamento de Futebol do São Paulo passou a última quinta-feira (29) inteira reunida no CT da Barra Funda tentando encontrar reforços para o clube.

O QUE ACONTECEU

O diretor executivo Rui Costa, o diretor de futebol Carlos Belmonte, os diretores adjuntos de futebol Nelson Ferreira e Fernando Chapecó e o coordenador técnico Muricy Ramanho passaram o dia todo reunidos. Os jogadores tiveram o dia de folga, mas a diretoria não.

Os dois reforços que chegaram na janela, Marcos Antônio e Ruan Tressoldi, vieram por empréstimo e com cláusula de compra.

As prioridades são a contratação de um lateral-esquerdo e um volante. O Tricolor tentou Alex Sandro, mas descartou o atleta devido à pedida salarial elevada.

Pelo menos dois nomes dos que foram tentados vazaram, mas ambos estão distantes. A janela para transferências no Brasil fecha na segunda-feira.

QUAL A SITUAÇÃO ATUAL?

Mário Rui não vem. O português chegou a acertar tudo com o São Paulo e havia otimismo pela liberação junto ao seu clube, Napoli (ITA). No entanto, o atleta desistiu de vir morar no Brasil por uma questão familiar, que preferia seguir na Europa.

Santiago Colombatto é difícil. Ao contrário de Rui, Colombatto queria vir para a América do Sul para ficar próximo da família, mas os valores pedidos pelo León (MEX) impossibilitam o acordo. O São Paulo chegou a se acertar com o argentino, mas seu clube só libera o atleta por 6,5 milhões de euros (R$ 40,5 milhões).

Com Colombatto ainda há esperança. O Tricolor tentou o empréstimo com preço fixado em 3,5 milhões de euros (R$ 21,8 milhões), mas o León bateu o pé pelos 6,5 milhões de euros. O São Paulo não fará o negócio nesses moldes pois depois não terá condições de adquirir o atleta em definitivo. O clube aguarda para ver se os mexicanos mudarão de ideia até domingo, mas não há otimismo.

Vários sondagens e aguardando respostas. Com a limitação financeira, o São Paulo tem feitos muitas sondagens no mercado e aguarda respostas. O Tricolor procura um negócio sobretudo por empréstimo com cláusula de compra que fique dentro da realidade financeira do clube.