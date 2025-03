São Paulo faz evento em homenagem à instalação de novo letreiro no Morumbis

Na última semana, o São Paulo Futebol Clube e a Mondelez International celebraram a inauguração do novo letreiro do Estádio do Morumbi, que agora exibe a marca de chocolate Bis. Para marcar esta ocasião especial, um evento foi realizado no estádio para discutir os detalhes do acordo firmado entre as partes, que se concretizou em fevereiro do ano passado.

Este acordo é conhecido como o “menor naming rights” do mundo, uma vez que inclui o S ao final de Morumbi, conforme foi anunciado pelo clube em janeiro de 2024. Passado pouco mais de um ano desde o anúncio, o letreiro que representa o novo nome foi oficialmente instalado no principal espaço do estádio.

A gerente de Bis na Mondelez, Ana Assis, expressou sua satisfação com os resultados obtidos até o momento. Apesar da instalação do letreiro ter ocorrido apenas agora, ela destacou que diversas iniciativas já foram implementadas no Morumbi durante o último ano, incluindo a criação do camarote Bis. “Estamos constantemente focados na experiência dos torcedores e em como podemos realizar inserções criativas no estádio. Até agora, os resultados têm sido extremamente positivos para a marca e para a conexão com o público brasileiro através do futebol”, afirmou Ana.

Ana também ressaltou a importância da parceria: “Estamos entusiasmados com o progresso que temos feito internamente e não há motivos para discutir renovação neste momento, pois estamos satisfeitos com os resultados atuais”.

Leonardo Alladio, gerente de Marketing do São Paulo, também se juntou às celebrações e elogiou a sinergia entre as duas marcas. Segundo ele, a aceitação da torcida tricolor em relação à mudança foi positiva. “É raro encontrar uma conexão tão natural entre duas marcas como Bis e São Paulo. Desde o início das negociações, percebemos que estávamos entrando em um novo universo”, comentou Alladio. “A Mondelez demonstrou respeito pelo nosso clube e a torcida respondeu de forma calorosa”.

Alladio finalizou dizendo que falar sobre o Morumbi é motivo de orgulho: “Não são muitos os clubes que conseguem estabelecer parcerias com empresas da magnitude da Mondelez. Este é um grande passo durante esse processo de reestruturação do São Paulo”.