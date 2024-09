São Paulo fará final do Brasileirão feminino com o Corinthians no MorumBis

O São Paulo vai jogar o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino no MorumBis. A informação foi revelada em primeira mão ao De Primeira pelo presidente do clube, Julio Casares.

O clássico está marcado para as 10h30 do próximo domingo (15). O jogo de volta acontece uma semana depois, com mando do Corinthians.

Quero anunciar em primeira mão que o jogo do futebol feminino contra o Corinthians, pela manhã, no dia 15, será no MorumBis. O gramado não estará perfeito, o visual não estará bonito porque nós fizemos um show com 80.000 pessoas no último sábado. Julio Casares, presidente do São Paulo