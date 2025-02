São Paulo exibe gratuitamente ‘Ainda Estou Aqui’, indicado ao Oscar, em 25 CEUs

A partir do dia 20 de fevereiro, 25 Centros Educacionais Unificados (CEUs) na cidade de São Paulo irão apresentar, sem custo algum, o filme “Ainda Estou Aqui”, que foi indicado ao Oscar em três categorias. Esta iniciativa é parte do Circuito Spcine, cujo objetivo é democratizar o acesso ao cinema e estimular a reflexão sobre questões históricas e sociais relevantes.

O filme, que conta com as atuações de Fernanda Torres e Selton Mello, retrata a história da família Paiva e a luta de Eunice Paiva pelo reconhecimento do assassinato de seu esposo, Rubens Paiva, um ex-deputado que se tornou vítima da Ditadura Militar no Brasil. A obra é baseada na obra literária homônima de Marcelo Rubens Paiva e tem provocado um considerável impacto nas exibições cinematográficas pelo Brasil.

Além de “Ainda Estou Aqui”, os CEUs também exibirão outros filmes entre os dias 20 e 26 de fevereiro. O público poderá assistir ao curta “Restos de Papel” e aos longas-metragens “Fabulosos João e Maria”, “O Homem-Cão”, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” e “Luiz Melodia – No Coração do Brasil”. As sessões estão programadas para acontecer sempre às quintas, domingos e quartas-feiras. Para mais informações sobre os locais, datas e horários das exibições, os interessados podem acessar o site: www.circuitospcine.com.br.

Além dos 25 CEUs, o filme “Ainda Estou Aqui” será projetado gratuitamente no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, situado na zona leste da capital paulista. Nas salas Paulo Emílio, localizadas no Centro Cultural São Paulo (CCSP), assim como na Galeria Olido, os ingressos terão valores acessíveis: R$ 4 para a entrada inteira e R$ 2 para meia-entrada.