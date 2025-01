São Paulo estreia no Paulistão com empate diante do Botafogo-SP

Na ausência de Luis Zubeldía e de seus principais jogadores, o São Paulo lançou mão dos talentos emergentes de Cotia em sua estreia no Campeonato Paulista, conseguindo um empate sem gols diante do Botafogo-SP, em um jogo realizado fora de casa.

Com este resultado, o Tricolor somou 1 ponto na tabela e, mesmo com um jogo a menos, ocupa a vice-liderança do Grupo C, à frente do Novorizontino devido ao saldo de gols. O Noroeste lidera a chave com 4 pontos, enquanto o Água Santa permanece na lanterna, sem ter conquistado nenhum ponto até o momento.

O Botafogo-SP, que integra o Grupo A, ainda busca sua primeira vitória na competição após dois jogos. A equipe comandada por Márcio Zanardi sofreu uma derrota na rodada inaugural contra o Guarani e atualmente ocupa a última posição de sua chave.

As equipes retornarão aos gramados na próxima quinta-feira (23). O São Paulo enfrentará o Guarani em casa, enquanto o Botafogo-SP visitará o Noroeste em Bauru.

Resumo da partida

O primeiro tempo da partida começou promissor, mas rapidamente perdeu intensidade. Logo no início, Ryan Francisco quase abriu o placar para o São Paulo ao acertar a trave adversária. Contudo, após essa chance inicial, a equipe enfrentou dificuldades diante de um Botafogo-SP defensivo que apostava em jogadas aéreas para ameaçar a defesa são-paulina sob a orientação do auxiliar Maxi Cuberas. Apesar das tentativas de William Gomes pela esquerda, a criatividade parecia escassa.

No segundo tempo, a falta de emoção persistiu até que uma confusão envolvendo o árbitro João Vitor Gobi quase resultou em um pênalti inexistente para os mandantes. O VAR interveio e corrigiu a decisão equivocada. Nos minutos finais, o Botafogo-SP tentou pressionar, mas não conseguiu concretizar suas oportunidades.

A principal esperança do São Paulo foi Ryan Francisco, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi promovido ao time principal. Com pouco mais de um minuto de jogo, ele já havia balançado a trave do Botafogo-SP após uma rebatida do goleiro Jeferson dentro da área. Essa atuação reafirma as promessas que os jovens talentos do clube trazem para o cenário atual.