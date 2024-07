São Paulo estabelece recorde de empresas abertas no estado no primeiro semestre de 2024

Mais de 174 mil empresas foram abertas no estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, estabelecendo um recorde na série histórica iniciada em 1998 pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo de SP. Esse número representa um aumento de 14,7% em comparação com as mais de 152 mil constituições registradas nos primeiros seis meses de 2023, que até então era o maior total já registrado.

“Desde o início da gestão temos trabalhado para otimizar o gasto público, promovendo investimentos e, consequentemente, gerando mais oportunidades para o estado de São Paulo. Nossas ações, em especial do programa São Paulo na Direção Certa, tem o objetivo de tornar a estrutura do estado mais eficiente, competitiva e indutora do desenvolvimento”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

Em média, cerca de 29 mil empresas foram abertas por mês em todo o estado. Este resultado positivo reflete a eficácia das ações do Governo de São Paulo para promover o empreendedorismo, bem como a implementação de ferramentas tecnológicas pela Jucesp para melhorar o ambiente de negócios. O recorde de abertura de empresas no primeiro semestre de 2024 foi impulsionado pelo registro de 29.699 novas constituições em junho, que foi o melhor mês de junho na série histórica e o terceiro melhor resultado deste ano.

“Esse recorde de novas empresas é um reflexo na melhora do ambiente de negócios e da força produtiva do nosso estado. Uma das medidas determinadas pelo governador Tarcísio de Freitas foi a de desenvolver ações que contribuíssem com as atividades empreendedoras e geração de novos negócios, e é o que estamos fazendo, com impacto direto na geração de renda e emprego”, aponta Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de SP.

Recorde na capital

Seguindo a tendência do estado, a capital paulista também alcançou um recorde em junho, com o maior número de empresas abertas em um primeiro semestre nos últimos 26 anos: 82.275 novas constituições. Esse total no primeiro semestre de 2024 é aproximadamente 22,1% superior ao registrado em 2023, quando foram abertas 67.348 empresas na cidade, que até então era o maior número registrado. Em junho, a cidade de São Paulo registrou 14.297 novas empresas, o que representa o melhor resultado para o mês de junho em toda a série histórica e o terceiro maior número de empresas abertas em 2024.

São Paulo na Direção Certa

O Governo de São Paulo lançou em maio um plano que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública, visando dar maior eficiência ao gasto público, como redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando assim maior capacidade de investimento ao Estado. O plano é dividido nos eixos Expansão dos Investimentos, Melhoria e Efetividade do Gasto e Redução das Despesas, além da Modernização da Administração Pública.