São Paulo Escola de Dança realiza Cursos de Férias

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e Direção Artística e Educacional de Inês Bogéa, realiza gratuitamente neste mês de janeiro quatro diferentes opções de Cursos de Férias.

Parte do eixo de Extensão Cultural da Escola, os cursos “Dança Moderna e Dança Contemporânea”, “Jazz Dance: Que Dança É Esta?”, “Do Samba no Pé às Danças Urbanas” e “Danças Populares do Carnaval: do Frevo ao Carimbó” tiveram a curadoria de Erika Novachi e Enoque Santos e devem abordar desde técnicas específicas e conteúdos práticos até iniciação e integração com diferentes linguagens artísticas.

As aulas, destinadas a pessoas a partir dos 16 anos, serão ministradas apenas em formato presencial na sede da São Paulo Escola de Dança, no Complexo Cultural Júlio Prestes, entre os dias 22 e 28 de janeiro. As inscrições, esgotadas ainda no mês de dezembro, denotam a alta demanda para oportunidades como esta “Para nós é muito gratificante perceber o interesse da população por esses cursos. São momentos ricos, em que os estudantes podem mergulhar em temas e práticas que vão do jazz dance às danças populares. Sem contar que já estamos ansiosos para preparar novas oportunidades para as férias escolares do mês de julho, além das atividades que acontecem durante todo o ano”, comenta Inês Bogéa.

Além disso, inaugurando o semestre letivo, outras duas oportunidades formativas ainda estão abertas para participação de pessoas interessadas. Uma Mesa de Discussão com tema “O corpo negro, memórias coreográficas e suas histórias”, no dia 27 de janeiro, das 18h30 às 20h, com mediação e curadoria de Enoque Santos e participação do co-criador do New York Duo e pesquisador de religião e artes africanas Clyde Morgan e do produtor cultural, doutorando antropologia e integrante do Centro de Estudos de Religiosidades Contemporâneas e das Culturas Negras da FFLCH-USP Pedro Inátóbí Neto.

A segunda, novidade no eixo da Extensão Cultural, é o curso Introdução à Neurologia Funcional para Dança, com a coreógrafa, professora e jurada de dança, especializada em Dança Moderna, Contemporânea e Ballet Contemporâneo Monica Proença e o coordenador de dublês com certificações em Neurologia Funcional Alister Mazzotti. Totalmente gratuito, o curso visa contribuir para o aperfeiçoamento de bailarinos aspirantes e profissionais na prevenção de lesões a partir de conceitos da neurociência e terá inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro. As aulas serão presenciais na sede da SPED, no Complexo Cultural Júlio Prestes, entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março.

SERVIÇO

Cursos de Férias – “Dança Moderna e Dança Contemporânea”, “Jazz Dance: Que Dança É Esta?”, “Do Samba no Pé às Danças Urbanas” e “Danças Populares do Carnaval: do Frevo ao Carimbó”

Inscrições: esgotadas

Período de realização: de 22 a 28 de janeiro, de segunda-feira a domingo, das 08h30 às 13h e das 14h às 18h30

Editais e ementas: https://spescoladedanca.org.br/extensao_cultural

Mesa de Discussão – “O corpo negro, memórias coreográficas e suas histórias”

Inscrições: Gratuitas, enquanto houver vagas, pelo link

Período de realização: 27 de janeiro, das 18h às 20h

Curadoria e mediação: Enoque Santos

Palestrantes: Clyde Morgan e Pedro Inátóbí Neto

Curso de Extensão Cultural – “Introdução à Neurologia Funcional para Dança”

Inscrições: Gratuitas, até 15/02, pelo site da Escola, para pessoas a partir dos 16 anos.

Período de realização: 26 de fevereiro a 16 de março

Docentes: Monica Proença e Alister Mazzotti