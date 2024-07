São Paulo Escola de Dança contrata docentes para cursos de extensão cultural

Dez vagas estão abertas para a contratação de docentes na São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa. Estão abertas inscrições para vagas de docentes dos cursos de extensão em Dança Moderna e Processos de Criação e Danças Brasil/África.

Os cursos são ministrados presencialmente na São Paulo Escola de Dança, na Rua Mauá, 51 – 3º andar, na Luz, em São Paulo/SP, com diferentes cargas horárias conforme a vaga pleiteada.

As inscrições para as vagas de docência dos cursos de extensão estão disponíveis no site da SPED, no menu Fornecedores, uma vez que a contratação será realizada no formato pessoa jurídica ou autônomo. No formulário de inscrição, o candidato deve disponibilizar currículo e proposta pedagógica. São quatro vagas para docentes no curso de extensão de Dança Moderna e Processos de Criação e seis vagas para ensinar no curso Danças Brasil/África.

O perfil de candidato desejado para as vagas é de profissional formado, docente da arte e cultura, com ênfase no campo da dança e artes do espetáculo, com formação consolidada. É necessário comprovar atuação específica como docente e/ou formador e/ou educador, apresentando documentação que ateste prática de docência na área específica.

A carga horária contratada será de até 64 horas, distribuídas em cerca de 45 dias. Após análise de currículos e propostas pedagógicas, a lista de selecionados será divulgada no site dia 7 de agosto e as entrevistas acontecerão nos dias 8 e 9 do mesmo mês. O resultado final será divulgado em 12 de agosto. Todo o processo poderá ser acompanhado pelo site.