São Paulo Escola de Dança anuncia curso gratuito de Neurologia Funcional

A São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança, abre inscrições para um novo Curso de Extensão Cultural: Introdução à Neurologia Funcional para Dança, com os docentes Monica Proença e Alister Mazzotti. As inscrições são gratuitas pelo link, até o dia 15/02.

As aulas acontecem em formato presencial, na sede da Escola, entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março e são voltadas a pessoas a partir dos 16 anos. Os docentes, residentes do Canadá, virão ao Brasil especialmente para esta finalidade, como parte do trabalho de difusão de suas investigações e desenvolvimento das suas áreas de pesquisa, ao qual ambos têm se dedicado nos últimos anos. A partir de um currículo elaborado por eles, a ação visa contribuir para o aperfeiçoamento de bailarinos aspirantes e profissionais na prevenção de lesões, com a aplicação de fundamentos do campo da neurociência.

Monica Proença é coreógrafa, professora e jurada de dança, especializada em Dança Moderna, Contemporânea e Ballet Contemporâneo, com mestrado em Pedagogia da Dança para Dança Moderna e Contemporânea pela Universidade Palucca de Dresden, Alemanha e Alister Mazzotti coordenador de dublês que atua à nível mundial e membro de longa data da direção da Associação Alemã de Dublês, além possuir certificações em métodos no campo emergente da Neurologia Funcional e Aplicada, concentrando-se nos últimos anos principalmente no Z-Health® e no ActionTypesApproach®.

SERVIÇO

Curso de Extensão Cultural gratuito – São Paulo Escola de Dança: Introdução à Neurologia Funcional para Dança

Docentes: Monica Proença e Alister Mazzotti

Inscrições: Gratuitas, até 15/02, pelo site da Escola, para pessoas a partir dos 16 anos.

Período de realização: 26 de fevereiro a 16 de março