São Paulo Escola de Dança abre processo seletivo para cursos regulares

A São Paulo Escola de Dança abriu processo seletivo para novas turmas de seus cursos regulares neste segundo semestre. As inscrições vão até o dia 5 de julho gratuitamente pelo site. A novidade é que o curso de Produção e Gestão Cultural passa a ser híbrido e com aulas no período noturno. A escola é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Associação Pró-Dança.

As vagas visam capacitar alunos com a idade mínima de 16 anos, tanto no aspecto artístico, quanto técnico, para que possam ocupar diferentes posições na cadeia produtiva da dança e da indústria criativa. As aulas presenciais acontecem na sede oficial da São Paulo Escola de Dança, localizada no 3º andar do Complexo Júlio Prestes, no centro de São Paulo.

Os Cursos Regulares são modulares, com duração de dois anos, totalizando 1.600 horas. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e alguns sábados, das 8h às 12h; e/ou no de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, e alguns sábados, das 8h às 12h; ou, ainda, no período noturno, de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, e alguns sábados, das 8h às 12h. Os horários seguem as especificidades de cada curso.

Outra novidade é que o curso de Produção e Gestão Cultural será à noite, em modelo híbrido, às segundas e sextas. As aulas e atividades online ocorrem via plataforma Zoom. Já as presenciais acontecerão às terças, quartas e quintas, na sede da São Paulo Escola de Dança.

Os demais cursos com vagas abertas são: Coreografia (Dramaturgia e Direção), Dança e Performance e Técnicas da Dança (Clássica, Moderna e Contemporânea), ambos no período matutino; e Dança e Performance, Técnicas da Dança (Clássica, Moderna e Contemporânea) e Teatro Musical (Jazz Dance, Sapateado, Canto e Interpretação), no período vespertino.

Os detalhes sobre cada um dos cursos (ementas) estão disponíveis no site.

Políticas de ações afirmativas

Na São Paulo Escola de Dança, 50% das vagas são destinadas às pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social e/ou relacional. Outros 20% são voltadas às pessoas pretas, pardas ou indígenas.

Além disso, a Escola, com o intuito de estimular a formação e a permanência dos estudantes, oferecerá até 75 bolsas-oportunidade no valor de R$ 3.140, dividido em quatro parcelas, às pessoas matriculadas, que poderão solicitar o benefício em um processo seletivo específico e posterior.

“A São Paulo Escola de Dança é um projeto comprometido em dar voz e espaço para a reflexão, aprendizado e troca de saberes, entendendo as especificidades da dança, diversidade de corpos e valorização da pluralidade. Neste processo seletivo, esperamos receber novos estudantes para pensarmos e construirmos juntos uma dança viva e potente”, diz Inês Bogéa, diretora artística e educacional da Escola.