São Paulo Escola de Dança abre inscrições para quatro opções de Cursos de Férias

A São Paulo Escola de Dança, Centro de Formação em Artes Coreográficas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança, anuncia a realização de quatro diferentes opções de Cursos de Férias gratuitos para o mês de janeiro de 2024. As inscrições vão até o dia 20 de dezembro de forma on-line pelo site: https://www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo/#extensao-cultural

Os cursos, que fazem parte do eixo de Extensão Cultural, abordam diferentes perspectivas da dança, como técnicas específicas, conteúdos práticos e teóricos de iniciação e integração com outras linguagens artísticas. Com curadoria de Erika Novachi e Enoque Santos, as opções são “Dança Moderna e Dança Contemporânea”, “Jazz Dance: Que Dança É Esta?”, “Do Samba no Pé às Danças Urbanas” e “Danças Populares do Carnaval: do Frevo ao Carimbó”.

As aulas serão ministradas de forma presencial na sede da São Paulo Escola de Dança entre os dias 22 e 28 de janeiro e são destinadas a pessoas a partir dos 16 anos. Sob direção artística e educacional de Inês Bogéa e coordenação de Adriana Celi, estas são as segundas férias de janeiro com cursos deste tipo promovidos pela Escola. “Para nós é muito gratificante poder anunciar uma nova edição destes cursos, que abrem as portas da nossa Escola para uma imersão em temas que vão do jazz dance às danças populares. Isso é fundamental para que cada vez mais pessoas acessem diferentes linguagens da dança e busquem especialização a partir disso.”, comenta Inês Bogéa.

SERVIÇO

Cursos de Férias – 1º Semestre 2024

São Paulo Escola de Dança

Inscrições: até 20 de dezembro de 2023

Início das aulas: 22 de janeiro/2024

Dias e horários: segunda-feira a domingo, das 08h30 às 13h e das 14h às 18h30 (exceto dia 22/01 das 08h às 19h)

Editais: https://www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo/#extensao-cultural