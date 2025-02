São Paulo Escola de Dança abre inscrições para cursos de Extensão Cultural

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, está com inscrições abertas em processos seletivos para 120 vagas distribuídas em três cursos de Extensão Cultural.

As inscrições podem ser realizadas até o início de março no site da SPED, no menu Cursos de Extensão Cultural, para os cursos “Hip-Hop Dance Freestyle”, que tem curadoria de Ciça Veronese; “Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos” e “Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora”, ambos com curadoria de Flip Couto.

As aulas são presenciais, com carga horária total de 32h, com aulas à noite durante a semana ou aos sábados, conforme o curso escolhido. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, além de experiência prévia nas modalidades de interesse, sendo um ano para hip-hop e dois anos para capoeira e dança contemporânea. É necessário enviar uma carta de intenção, currículo atualizado e um vídeo de um minuto com uma sequência coreográfica solo, conforme cada edital. Ao final, os participantes receberão um certificado.

“Os novos cursos de extensão cultural trazem uma pluralidade de linguagens da dança para a SPED, ampliando as possibilidades de desenvolvimento em práticas e vivências para os estudantes e para aqueles que desejam se aprofundar em estudos coreográficos e de movimento. Com abordagens diferenciadas, nossos curadores pensaram em maneiras didáticas de compartilhar novas perspectivas e contribuir para ainda mais para a pluralidade artística em nossa Escola”, ressalta Inês Bogéa, diretora artística e educacional.

Hip-Hop Dance Freestyle

Com curadoria de Ciça Veronese, este curso aborda fundamentos teóricos e práticos do hip-hop para além da repetição mecânica de técnicas. O objetivo é que o corpo compreenda que nessa linguagem de dança existem uma série de códigos que podem ser utilizados de diferentes formas e desenvolvê-los em coreografias. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 18 às 22h.

Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora

As aulas de Fluxos Contemporâneos têm como proposta o desenvolvimento de questões de ancestralidade, contemporaneidade, performatividade pelas múltiplas vozes que compõem a dança contemporânea. A curadoria é de Flip Couto e as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 18 às 22h.

Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos

O curso, que tem a curadoria de Flip Couto, estuda a capoeira como prática corporal e criativa, explorando suas bases rítmicas, movimentos e possibilidades expressivas em diálogo com outras linguagens de dança. A abordagem passa pelo breaking, voguing e dança contemporânea, fazendo conexões entre tradições ancestrais e perspectivas urbanas. As atividades e aulas são aos sábados das 9 às 18h.

Serviço

Cursos de Extensão Cultural

Inscrições abertas em Cursos Livres e de Extensão Cultural no site da SPED

Inscrições de 10 de fevereiro a 7 de março:

– Hip-Hop Dance Freestyle

Período do curso: 17 a 27 de março

Inscrições de 14 de fevereiro a 14 de março:

– Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos

Período do curso: 29 de março a 26 de abril

– Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora

Período do curso: 7 a 17 de abril