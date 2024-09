São Paulo Escola de Dança abre cursos gratuitos de extensão cultural

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, está com inscrições abertas para 130 vagas distribuídas nos cursos de extensão cultural: Minidoc – elaboração de roteiro; Captação e edição de vídeo e Mitos, histórias e danças do Brasil.

Os cursos são totalmente gratuitos e contam com carga horária de 32h. As inscrições podem ser realizadas até 2 de outubro pelo site e as aulas serão realizadas em dias e horários variados, conforme cada edital. O curso Minidoc – elaboração de roteiro será realizado online, enquanto os demais serão ministrados presencialmente na São Paulo Escola de Dança.

A idade mínima para os cursos é de 16 anos. Estão disponíveis 80 vagas divididas igualmente entre os cursos Captação e edição de vídeo e Mitos, histórias e danças do Brasil. Para o curso Minidoc – elaboração de roteiro, são 50 vagas.

Captação e edição de vídeo

Para quem quer aprender mais sobre o universo audiovisual, o curso Captação e edição de vídeo é uma boa opção. Essa qualificação ensina gratuitamente a criar um vídeodança e mergulhar nos primeiros passos do audiovisual, além de aprender sobre a prática de filmagem com celular e câmera profissional. Todas as etapas serão estudadas, desde a pré-produção até a finalização, além da discussão sobre as diferenças entre captação de vídeo e fotografia. Uma oportunidade para desenvolver habilidades técnicas e criativas.

Para melhor aproveitamento do conteúdo, é necessário trazer celular ou câmera próprios para assistir às aulas.

Período de realização do curso: de 14 a 29 de outubro de 2024

Segunda a quinta, das 19h às 22h (com abertura e encerramento do curso em horários diferenciados, conforme o edital)

Minidoc – elaboração de roteiro

Por meio do curso Minidoc – elaboração de roteiro, será possível compreender como escrever para a produção de mini documentários. Será uma jornada de aprendizagem na linguagem documental, unindo teoria, análise de filmes e exercícios práticos.

O conteúdo inclui a importância político-social dos documentários, a subjetividade no processo criativo e as diversas formas de narrar uma história. Além disso, serão abordadas as etapas de pré-roteiro (escaleta), montagem e desenvolvimento do projeto.

Período de realização do curso: de 14 de outubro a 4 de novembro de 2024

Segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30 (com abertura e encerramento em horários diferenciados, conforme o edital)

Mitos, histórias e danças do Brasil

O curso Mitos, histórias e danças do Brasil fará uma abordagem das manifestações tradicionais e populares brasileiras. Será estudada a composição coreográfica a partir das danças, mitos e histórias que moldam a cultura do Brasil. Haverá ainda o compartilhamento de conhecimento sobre movimentos e criações que refletem a diversidade e a profundidade das tradições brasileiras.

Para melhor aproveitamento deste curso, é desejável ter vivência prévia de pelo menos um ano em dança ou outras práticas corporais.

Período de duração do curso: de 28 de outubro a 14 de novembro de 2024

Segunda, quarta e quinta, das 18h30 às 22h (com abertura em horário diferenciado, conforme edital)

SERVIÇO

Cursos de extensão cultural

Captação e edição de vídeo – 40 vagas – presencial

Minidoc – elaboração de roteiro – 50 vagas – online

Mitos, histórias de danças do Brasil – presencial

Inscrições: Até 2 de outubro, no site da São Paulo Escola de Dança.

Total de vagas: 130 vagas, distribuídas entre os três cursos